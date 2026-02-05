AZ-Plus
  • Startseite
  • Promis
  • Wie geht es Senta Berger nach ihrem Unfall? Jetzt meldet sich der Sohn

Wie geht es Senta Berger nach ihrem Unfall? Jetzt meldet sich der Sohn

Die 84-Jährige erholt sich in einer Reha von einem Unfall und seinen Folgen. Gute Wünsche ihrer Fans täten ihr jetzt gut, sagt ihr Sohn. Doch nicht nur die.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Senta Berger erholt sich von ihrer Operation am Oberschenkel. (Archivbild)
Senta Berger erholt sich von ihrer Operation am Oberschenkel. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa

Schauspielstar Senta Berger erholt sich in einer Reha in Oberbayern von ihrem Oberschenkelbruch. Sie sei gut in ihrer Klinik angekommen, sagte ihr Sohn Simon Verhoeven der dpa in München. "Es liegt ein herausfordernder Weg vor ihr, aber das war jetzt einmal ein wichtiger Schritt." 

Als aufmunternd empfindet die 84-Jährige laut ihres Sohnes die Reaktionen ihrer Fans - auch auf ihren aktuellen Film "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke", in der sie unter Regie ihres Sohnes als Schauspielerin zu sehen ist. "Die vielen schönen Genesungswünsche und auch Glückwünsche zu ihrem Film, die Reaktionen, die Kritiken, die sie mitkriegt, tun ihr definitiv sehr gut in dieser nicht einfachen Zeit", berichtete Verhoeven.

Berger, die in Grünwald bei München lebt, war Mitte Januar vor einer Lesung in Hamburg auf der Bühne gestürzt. Wegen eines komplizierten Bruchs des Oberschenkels wurde sie operiert und ist nun in einer Klinik südlich von München.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.