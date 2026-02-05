Wie geht es Senta Berger nach ihrem Unfall? Jetzt meldet sich der Sohn
Schauspielstar Senta Berger erholt sich in einer Reha in Oberbayern von ihrem Oberschenkelbruch. Sie sei gut in ihrer Klinik angekommen, sagte ihr Sohn Simon Verhoeven der dpa in München. "Es liegt ein herausfordernder Weg vor ihr, aber das war jetzt einmal ein wichtiger Schritt."
Als aufmunternd empfindet die 84-Jährige laut ihres Sohnes die Reaktionen ihrer Fans - auch auf ihren aktuellen Film "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke", in der sie unter Regie ihres Sohnes als Schauspielerin zu sehen ist. "Die vielen schönen Genesungswünsche und auch Glückwünsche zu ihrem Film, die Reaktionen, die Kritiken, die sie mitkriegt, tun ihr definitiv sehr gut in dieser nicht einfachen Zeit", berichtete Verhoeven.
Berger, die in Grünwald bei München lebt, war Mitte Januar vor einer Lesung in Hamburg auf der Bühne gestürzt. Wegen eines komplizierten Bruchs des Oberschenkels wurde sie operiert und ist nun in einer Klinik südlich von München.
