Wie geht es Pinks Ehemann Carey Hart nach der Nackenoperation?

Carey Hart hat seinen Instagram-Followern in den vergangenen Tage regelmäßig von seinem Krankenhausaufenthalt berichtet. Jetzt meldete sich Pinks Ehemann nach seiner Nackenoperation mit einem neuen Gesundheitsupdate.

Carey Hart (46) hat seinen Fans ein Gesundheitsupdate geliefert. Dem Ehemann von Sängerin Pink (42) wurde zwei Tage zuvor erfolgreich eine Bandscheibe im Nacken chirurgisch ersetzt. "Hier ist ein Blick auf die Hardware in meinem Körper", schreibt der ehemalige Motocross-Profi am vergangenen Samstag

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Im vergangenen Monat hatte sich Hart , bei der eine künstliche Bandscheibe in die Wirbelsäule eingesetzt wurde, die ihre natürliche Struktur und Bewegung nachahmt. Der erste Eingriff mit der Prothese habe bereits gegen seine Skoliose und für eine bessere Position seiner Hüften drastisch geholfen, erklärt Hart in seinem Post. Sein Arzt versicherte, dass der erneute Eingriff Wunder für seine Kopf-Becken-Ausrichtung bewirken werde.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Spaziergang für die Genesung

Vor und nach der zweiten Operation hielt Hart seine Follower noch vom Krankenbett aus regelmäßig auf dem Laufenden. "Mama Pink liebt Bilder von mir mit diesem verfluchten Haarnetz", schrieb er unter anderem mit ihm in OP-Kleidung. Kurz nach seiner Entlassung postete er , in dem er beim leichten Spazierengehen mit seinem Hund zu sehen ist. Zwei Tage nach der OP fühle er sich gut, erklärt er in die Kamera. Auch könne er seinen Nacken schon wieder etwas bewegen. Er nehme nur etwas Valium, um die Muskelkrämpfe zu lindern, aber er sei bereit, "sich schnell zu erholen und wieder anzupacken".

Sängerin Pink und Carey Hart sind seit Januar 2006 verheiratet. Die beiden haben zwei Kinder, Tochter Willow Sage (10) und Sohn Jameson Moon (4).