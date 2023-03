Wie geht es Phil Collins? Genesis-Kollege gibt Gesundheitsupdate

Seit März 2022 stand Phil Collins nicht mehr auf einer Bühne. Jetzt gab dessen Bandkollege Mike Rutherford im britischen Fernsehen ein Gesundheitsupdate über den angeschlagenen Genesis-Sänger.

Phil Collins - hier bei einem seiner letzten Konzerte im vergangenen Jahr in Hannover - verkündete den Live-Abschied von Genesis im März 2022.

Seit vielen Jahren hat der Musikstar Phil Collins (72) mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Jetzt gab sein Genesis-Bandkollege und guter Freund Mike Rutherford (72) im Interview beim britischen Frühstücksfernsehen "BBC Breakfast" ein Update über den derzeitigen Zustand des Schlagzeugers und Sängers. "Phil ist viel unbeweglicher als früher", bestätigt der Gitarrist den Moderatoren. Seinem Freund gehe es zu Hause gut und er genieße das Leben.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Dennoch sei es eine Schande, da Collins während der letzten Tournee in solch einer guten Stimmung gewesen sei. Aber: "Er hat über die Jahre so hart gearbeitet, ich denke, er genießt einfach seine Zeit zu Hause." Phil Collins kämpft bereits seit vielen Jahren mit gesundheitlichen Problemen. Nach einer Halswirbel-Operation im Jahr 2009 klagt er unter Taubheitsgefühl in Armen und Beinen, weswegen er kein Schlagzeug mehr spielen kann.

Phil Collins verkündete im März 2002, dass Genesis nie wieder live auftreten wird

Dennoch ging Phil Collins auch mit seiner Kultband immer wieder auf ausgedehnte Tourneen. Dabei kam der Frontmann zuletzt mit einer Gehhilfe auf die Bühne und absolvierte die Konzerte meist im Sitzen. Im März 2022 verkündete der zuletzt immer gebrechlicher wirkende Musiker bei einem Tournee-Abschlusskonzert in der Londoner O2-Arena, dass die Band nie wieder live auftreten wird.