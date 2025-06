Wie Bella Hadid: So gelingt der Wechsel von Braun auf Blond

Bella Hadid hat vor kurzem mit einem neuen Look überrascht. Das Model trägt ihr ursprünglich braunes Haar jetzt blond. Mit diesen Tipps gelingt ein Wechsel.

Ein neuer Look, ein frischer Start - der Schritt von braunem zu blondem Haar ist ein echter Hingucker, aber auch eine Herausforderung. Model Bella Hadid (28) hat ihn erst vor kurzem vollzogen und alle mit einer blonden Haarmähne überrascht. Wer von Natur aus dunkle Haare hat, sollte den Farbwechsel gut planen, denn der Weg zum Wunschblond führt über mehrere Etappen - und idealerweise über den Profi-Friseurstuhl.

Zunächst das Wichtigste: Blondieren ist ein chemischer Prozess, bei dem Haar Pigmente entzogen werden. Dunkles Haar enthält viele rötliche und orangene Untertöne - diese lassen sich nicht einfach mit Farbe überdecken, sondern müssen in mehreren Aufhellungsschritten entfernt werden. In der Regel ist ein radikaler Wechsel von Braun auf Hellblond in einer Sitzung nicht nur unrealistisch, sondern auch ein Risiko für die Haargesundheit. Stattdessen empfehlen Experten, sich langsam vorzutasten - zum Beispiel über ein dunkles Karamell- oder Honigblond.

Blondes Haar braucht viel mehr Pflege

Wichtig ist auch die richtige Pflege. Blondiertes Haar braucht besonders viel Feuchtigkeit und Proteine, um geschmeidig zu bleiben. Spezielle Aufbaukuren, Leave-in-Produkte und UV-Schutz sind ein Muss, damit das Haar seinen Glanz behält. Auch ein Silbershampoo kann helfen, einen unerwünschten Gelbstich zu vermeiden.

Nicht zuletzt gilt: Der Gang zum Friseur lohnt sich. Nur ein Profi kann den genauen Ausgangston bestimmen, die richtige Nuance auswählen und das Haar gleichmäßig aufhellen. Do-it-yourself-Versuche enden leider oft fleckig oder mit Haarbruch.

Wer also vom satten Braun zum strahlenden Blond wechseln will, braucht Geduld, gute Beratung und ein Pflegekonzept. Dann steht dem Sommerblond nichts mehr im Wege - und dem Wow-Effekt à la Bella Hadid auch nicht.