Wetterfee Maxi Biewer ist 2023 wieder auf Sendung – im Radio

Eigentlich hatte sich Maxi Biewer als Moderatorin schon aus der Medienwelt verabschiedet, doch nun hat sie für 2023 ihr Comeback angekündigt: Als Wetterfee beim Schlager Radio.

Nach ihrem Bildschirm-Abschied bei RTL in diesem Jahr geht Wetterexpertin Maxi Biewer 2023 wieder auf Sendung. Die 58-Jährige wird ab 6. Januar für Schlager Radio im Einsatz sein. Das teilte der Berliner Sender am Donnerstag mit. Biewer soll jeden Freitag live um 7.50 Uhr das "Maxi-Wochenendwetter" präsentieren.

Wetterfee Maxi Biewer "hört auf ihr Herz"

Schlager-Radio-Chef Oliver Dunk zeigte sich glücklich: "Ich kenne Maxi seit über 30 Jahren. Sie ist für mich das authentischste Wettergesicht im Fernsehen gewesen. Es ist ein Traum, Maxi nun im Schlager Radio-Team zu haben." Auch Maxi Biewer freut sich: "Das Motto von Schlager Radio 'Hör auf Dein Herz' ist auch meine Devise."

Maxi Biewer wird auch live von überall aus der Welt zugeschaltet werden

Zurzeit sei Maxi Biewer sehr viel unterwegs, so die Mitteilung weiter. "Deshalb wird sie, wenn sie nicht aus dem Berliner Studio sendet, von ihrem Segelboot oder aus dem kanadischen Québec zugeschaltet." Schlager Radio ist über UKW in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern zu hören, ist aber auch in vielen Teilen Deutschlands digital über Antenne zu empfangen.