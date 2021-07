Werden Justin Bieber und Hailey Baldwin Eltern?

Bekommen Justin Bieber und Hailey Baldwin etwa Nachwuchs? Ein Instagram-Post des Pop-Stars legt das zumindest nahe und bringt die Fans zum Ausrasten.

Ist Hailey Bieber (24) etwa schwanger? Ein Instagram-Post ihres Ehemannes, dem Pop-Star Justin Bieber (27), hat zumindest Spekulationen seitens seiner 183 Millionen Follower befeuert.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

schreibt Bieber: "Mutter und Vater." In der Kommentarspalte zu dem Bild, das offenbar im Griechenland-Urlaub der beiden entstanden ist, fragt ein User: "Halt, was? Mutter und Vater?" Ein anderer User fragt: "Ist ein Baby auf dem Weg?"

Gerüchte gibt es immer wieder

Gegen eine Schwangerschaft spricht allerdings der sehr flache Bauch des Models, den man auf dem Bild sieht. Außerdem weisen einige Kommentatoren des Posts drauf hin, dass sie während ihres Urlaubs offenbar Alkohol getrunken habe. nippt die 24-Jährige an einem Schnapsglas, das mit einer goldfarbenen Flüssigkeit gefüllt ist.

Gerüchte über eine mögliche Schwangerschaft des Models kommen immer wieder auf. Zuletzt waren sich Biebers Fans im Dezember 2020 sicher, dass es so weit sei.

Justin und Hailey Bieber hatten sich im Juli 2018 auf den Bahamas verlobt und nur zwei Monate später still und heimlich standesamtlich in New York geheiratet. Im September des Folgejahres gaben sie sich ihr Eheversprechen ein zweites Mal in einer großen kirchlichen Zeremonie mit 150 geladenen Gästen.