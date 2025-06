"Werde nicht sterben": Hoffnungsvolles Gesundheitsupdate zu Billy Joel

Dass Billy Joel aus gesundheitlichen Gründen alle Konzerte absagen musste, versetzt seine Fans in Sorge. Sein Kumpel Howard Stern teilte nun aber beruhigende Worte des Musikers.

Billy Joel will sich zurück auf die Bühne kämpfen.

Aus gesundheitlichen Gründen hat Billy Joel (76) vor Kurzem all seine geplanten Konzerte absagen müssen. Der Star leidet an Normaldruckhydrozephalus, auch als Altershirndruck bekannt. Der berühmte US-Radiomoderator Howard Stern (71), ein guter Freund von Joel, zum "Piano Man". Demnach war er gemeinsam mit dem Musiker essen und erhielt von ihm die Erlaubnis, ein Statement zu teilen.

"Er hat Probleme, aber er sagte: 'Ja, du kannst den Menschen mitteilen, dass ich nicht sterben werde", zitierte Stern seinen Freund. So müsse sich Joel weiterhin "mit medizinischen Dingen" herumschlagen, seiner guten Laune bei ihrem Treffen habe das aber keinen Abbruch getan.

, dass er aufgrund des Altershirndrucks und schweren Herzens sämtliche Konzerte absagen muss. Durch seine jüngsten Auftritte habe sich sein Zustand verschlimmert, Joel leide unter Hör-, Seh- und Gleichgewichtsproblemen. Auf Anweisung seines Arztes mache der 76-Jährige eine spezielle Physiotherapie. Ihm sei geraten worden, während seiner Genesung nicht aufzutreten, hieß es damals.

Zuvor meldete sich seine Ex-Frau zu Wort

Er sei für die Unterstützung der Fans dankbar und er freue sich "auf den Tag, an dem er wieder auf der Bühne stehen kann". Billy Joel wird mit den Worten zitiert: "Es tut mir aufrichtig leid, dass ich unser Publikum enttäuschen muss, und ich danke Ihnen für Ihr Verständnis."

Drei Tage nachdem seine Diagnose bekannt gegeben wurde, dankte Joels Frau Alexis Roderick Joel . "Bill wird von so vielen geliebt, und für uns ist er ein Vater und Ehemann, der im Mittelpunkt unserer Welt steht", schrieb die 43-Jährige in einem Statement auf Joels Instagram-Seite. "Wir hoffen auf seine Genesung und freuen uns darauf, euch alle in Zukunft wiederzusehen."