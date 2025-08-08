Werbe-Schlagabtausch bei den Schumachers: Jetzt mischt Étienne mit

Erst Ralf, dann Cora - und jetzt mischt auch Étienne mit: Nach der Autospot-Parodie seiner Ex-Ehefrau kontert Ralf Schumachers Partner mit einem eigenen Werbespot und stichelt gegen sie.

Der öffentliche Werbe-Schlagabtausch zwischen Ex-Formel-1-Star Ralf Schumacher (50) und seiner Ex-Ehefrau Cora (48) bekommt eine neue Wendung. Nachdem Cora ihren Ex-Ehemann kürzlich in einem humorvollen Auto-Werbespot aufs Korn genommen hat, steigt nun auch Ralfs Lebensgefährte Étienne Bousquet-Cassagne (35) in den Ring.

Cora Schumacher parodiert Ex-Ehemann Ralf

Alles begann mit einer Werbung für einen Autohändler, in dem Ralf Schumacher als Testimonial auftritt. Die Werbespots mit der Tagline "Du willst wissen, wie viel dein Auto wert ist?" laufen seit Monaten in Dauerschleife online und im TV und gingen quasi viral.

Ende Juli reagierte ein Autovermieter , in der Schumachers Ex-Ehefrau Cora die Hauptrolle übernahm. Darin imitiert sie den Aufbau des Spots, nur um die Schlüsselfrage ihres Ex-Ehemanns schlagfertig zu kontern: Auf "Willst du mir jetzt auch sagen, wie viel mein Auto wert ist?" antwortet sie trocken: "Nee, das ist mir bumsegal." Anschließend ist ihr Handy mit einem Autoangebot zu sehen, als ein Anruf von einem als "Mein Ex" eingespeicherten Kontakt eingeht, denn Cora prompt wegdrückt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Ralfs Partner Étienne kontert

Ralf Schumachers Partner Étienne setzt nun noch einen drauf. für einen Mietwagenanbieter parodiert er sowohl Ralfs original als auch Coras Parodie. Die Dialoge haben es in sich: "Die ganzen Sparabos sind mir bumsegal", so der 35-Jährige - ein klarer Seitenhieb auf Coras Catchphrase.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Mit Sätzen wie "zuverlässig, entspannt, flexibel und ohne Drama", "Zeit sich von Altem zu trennen" oder "Zeit für den richtigen Partner" zielt Étienne zudem unübersehbar auf die turbulente Beziehungsgeschichte zwischen Ralf und Cora ab.

Das Finale des Clips ist besonders persönlich: Auf Étiennes Smartphone erscheint ein eingehender Anruf mit Foto von Ralf und der Bezeichnung "Schatzi". Dazu sagt er augenzwinkernd: "Da muss ich rangehen."

Fans feiern den Schlagabtausch

In den sozialen Medien kommen sowohl Coras Parodie als auch Étiennes neuer Werbespot gut an. Viele Fans loben den Humor und die Selbstironie der beiden. "Das wird ja langsam ein Cinematic Universe", scherzt ein User.

Ralf und Cora Schumacher waren von 2001 bis 2015 verheiratet und haben einen gemeinsamen Sohn. Die Trennung verlief alles andere als harmonisch. Ralf Schumacher machte seine Liebe zu dem Franzosen Étienne Bousquet-Cassagne im Juli 2024 öffentlich.