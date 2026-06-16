Wer war dabei? Diese Münchner Promis glänzten auf dem Charity-Rasen
Am Samstag (13. Juni) luden die Schauspieler Corinna Binzer (59) und Sepp Schauer (76) bereits zum 15. Mal in den Golfclub Pfaffing ein. Zugunsten der Stiftung Lichtblick Hasenbergl gaben die Promi-Gäste beim Golf-Turnier alles – und sammelten fleißig Spenden für unterprivilegierte Kinder. Wer unter den berühmten Teilnehmern war und welche Summe für den guten Zweck zusammenkam? Die AZ gibt einen Überblick.
Corinna Binzer und Sepp Schauer: Das waren ihre Gäste
Wenn Corinna Binzer und Sepp Schauer einladen, kommen die Münchner Promis gerne zusammen. Bei ihrem 15. Golf-Turnier durfte sich das Schauspielerpaar über Gäste wie "Dahoam is Dahoam"-Star Tommy Schwimmer (37) und Schauspieler Christian Swoboda (55) freuen. Auch Moderator Bernhard Fleischmann (58) sowie BR-Kollegin Marianne Kreuzer (61) gaben sich die Ehre.
Mit Profigolferin Laura Schedel (18) war zudem eine echte Fachfrau zu Gast. Und Musikkabarettist Roland Hefter (58) war an diesem sonnigen Tag mit einer besonderen Aufgabe betraut: An Loch sieben begleitete er den einen oder anderen Abschlag musikalisch.
Corinna Binzer zur AZ: "Mit der Sonne um die Wette gestrahlt"
Nicht das sportliche Ergebnis, sondern die Gesellschaft und der gute Zweck standen an diesem Samstag im Vordergrund. Und doch gab man auf dem Golfrasen alles. Natürlich griffen auch die Gastgeber Sepp Schauer und Corinna Binzer zum Schläger und versuchten, möglichst viele Bälle zu versenken.
31.000 Euro kamen an diesem Tag für den guten Zweck zusammen. In der AZ zeigt sich Gastgeberin Corinna Binzer mehr als zufrieden: "So viele gut gelaunte und wohlgesonnene Mitspieler, so viele Helfer und Sponsoren und auch so eine sensationelle Spendensumme – da haben Sepp und ich mit der Sonne um die Wette gestrahlt", schwärmt die 59-Jährige.
Zugunsten Lichtblick Hasenbergl: Feierliche Scheckübergabe
Glücklich über den Ausgang dieses Events dürften natürlich auch die Verantwortlichen von der Stiftung Lichtblick Hasenbergl gewesen sein. Dörthe Fries nahm den Scheck als stellvertretende Einrichtungsleitung bei einer feierlichen Übergabe entgegen. Nach einer emotionalen Dankesrede wurde am Ende sogar gemeinsam gesungen: Unter Freudentränen stimmte man die Hymne "Ein Hoch auf uns" an.
Für sportliche Leistungen wurden an diesem Tag übrigens Trophäen in Form von Holzhasen verliehen: Echte Unikate, die von den Lichtblick-Kindern selbst angefertigt worden waren. So dürften alle Teilnehmer mit einem einmaligen Andenken und schönen Erinnerungen nach Hause gegangen sein.
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