Robert und Carmen Geiss mit ihren Töchtern besuchen das Allgäu. Füssens Bürgermeister teilt fleißig Fotos, allerdings wundert sich so mancher, warum sich die Promi-Familie ins Goldene Buch eintragen darf.

Promi-Besuch in Füssen im Allgäu: Ein vor Freude strahlender Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) hat in Sozialen Medien diverse Schnappschüsse mit den Geissens geteilt. Die berühmte TV-Familie – Robert, Carmen, Shania und Davina Geiss – war in der Stadt bei Neuschwanstein zu Besuch.

Inklusive Selfie mit allen, Robert Geiss einzeln mit dem Bürgermeister und Posieren mit dem Goldenen Buch der Stadt.

Eichstetter kommentiert: "Was für ein besonderer Besuch in Füssen. Die Familie aus der bekannten TV-Serie ‚Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie’ war bei uns zu Gast – und hat sich natürlich auch im Goldenen Buch der Stadt verewigt."

Bitte lächeln! Die Geissens posieren bei ihrem Besuch in Füssen. © Maximilian Eichstetter/Facebook

Es sei der Stadt Füssen eine große Ehre gewesen. Er schwärmt von "sympathischen Gesprächen". Nach dem offiziellen Termin habe die Familie die Altstadt und die Region erkundet, heißt es auf dem Account der Stadt.

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Zudem verbrachten sie mit der Familie um Robert und Carmen Geiss den "Sonnenuntergang am Hopfensee", so Eichstetter weiter. "Das Wetter war perfekt und die Stimmung super ausgelassen." Klick! Noch ein Foto zusammen mit Robert Geiss.

Auch Carmen Geiss teilte Bilder und schrieb: "Was für eine unfassbare geile Zeit in Hopfen am See bei unseren Lieblingsmenschen, der Familie Kalay."

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Die Kommentare unter den Beiträgen des Bürgermeisters fallen allerdings gemischt aus. Einer lautet zum Beispiel: "Ich finde, es gibt sehr viel wichtigere Menschen als die Geissens, um sich in das Goldene Buch der Stadt einzutragen. Menschen, die zum Beispiel nachweislich etwas für die breite Öffentlichkeit geleistet haben, im sozialen Bereich!" Ein anderer Nutzer kommentiert: "Wollten die Schloss Neuschwanstein kaufen?"