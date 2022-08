Weltberühmt durch künstliche Riesenmuskeln: Bodybuilder Valdir Segato (†55) ist tot

Valdir Segato war bekannt für seine gigantischen, aber künstlichen Muskelberge. Jetzt ist der Bodybuilder im Alter von 55 Jahren gestorben. Zahlreiche Fans trauern um den Brasilianer.

Wenn Valdir Segato seinen extremen Körper präsentierte, musste man mehrmals hinschauen, um es zu glauben. Der Brasilianer hatte sich in den letzten Jahren einen Namen in der Bodybuilder-Szene gemacht und brachte seine Fans mit überproportionaler Brust-, Nacken- und Oberarmmuskulatur zum Staunen. Mit 55 Jahren ist er jetzt gestorben.

Tod mit 55 Jahren: Bodybuilder Valdir Segato ist gestorben

Wie lokale Medien berichten, starb der "brasilianische Hulk", wie er von Einheimischen genannt wurde, bereits am 26. Juli, an seinem 55. Geburtstag. Über die Todesursache ist bislang nichts bekannt. Ein Nachbar erzählt dem brasilianischen Blatt " ", dass Valdir Segato kurz vor seinem Tod um Hilfe gebeten habe. "Er klopfte an das Fenster meiner Mutter und rief: 'Hilf mir!'" Er sei schnellstmöglich in ein Krankenhaus gebracht worden, konnte aber nicht mehr gerettet werden.

Valdir Segato: Künstliche Muskeln durch Injektionen

Der Bodybuilder wurde weltberühmt, weil er seinen Körper nicht nur durch hartes Training stählte. Er injizierte sich Synthol, ein Gemisch aus verschiedenen Ölen, um seine Muskeln optisch größer erscheinen zu lassen. Bereits 2016 sei er auf die hohen Risiken dieser Behandlung hingewiesen worden, wie er selbst im Gespräch mit " " einmal sagte: "Die Ärzte sagen mir, ich soll damit aufhören, der Rat, den sie mir geben, ist, mit dem Konsum aufzuhören. Aber es ist meine Entscheidung, es zu benutzen, weil ich es will, weil ich es mag." Bei der Injektion von Synthol drohen Embolien, Atemnot, Herzinfarkt und Gehirnschäden.

"Er war eine sehr isolierte Person"

Durch sein extremes Erscheinungsbild wurde der "brasilianische Hulk" zu einem Star in den sozialen Medien. Auf TikTok folgten ihm 1,7 Millionen Menschen. Zahlreiche Fans nehmen in den Kommentaren jetzt Abschied vom berühmten Bodybuilder.

Trotzdem soll Valdir Segato ein einsamer Mensch gewesen sein und kaum Freunde oder soziale Kontakte gehabt haben. "Er war eine sehr isolierte Person, eher in sich gekehrt, aber ein super guter Mensch. Er hat niemandem wehgetan", sagt ein Bekannter gegenüber "Globo". Er habe im Endeffekt nur sich selbst geschadet, glaubt er.