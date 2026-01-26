"Welche Wampe?": Felix Neureuther provoziert Bastian Schweinsteiger

Am Sonntag hat Bastian Schweinsteiger seinen Kumpel Felix Neureuther mitten im TV-Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk überrascht. Welche Dreistigkeit von dem ehemaligen Ski-Rennfahrer wollte sich der Ex-FC-Bayern-Star nicht gefallen lassen?

Was tun, wenn der beste Kumpel ein Live-Interview mit dem Bayerischen Rundfunk crasht? Als Bastian Schweinsteiger am Sonntag (25. Januar) plötzlich vor die Kamera tritt, reagiert Felix Neureuther gelassen. Doch als der einstige Starkicker des FC Bayern München auf eine Stichelei seines Kumpels zu sprechen kommt, wird es persönlich.

"Wampe auf den Oberschenkel": Stichelei gegen Bastian Schweinsteiger

Gleich zu Beginn wird klar: Die beiden Promi-Männer nehmen sich ernst, flachsen aber permanent miteinander herum. Felix Neureuther wirft Bastian Schweinsteiger einen schelmischen Blick zu, der diesen grinsend erwidert. Sie wirken nach wie vor wie die frechen Buben, die sie zum Zeitpunkt ihres Kennenlernens in der Kindheit waren. Da kann eine kleine Stichelei schnell mal unter – oder in diesem Fall explizit über – die Gürtellinie gehen.

Felix Neureuther berichtet von gemeinsamen Ski-Ausflügen und findet dabei zuerst lobende Worte für die Expertise von Bastian Schweinsteiger. "Er kennt sich da richtig gut aus. Der Kerl hat schon richtig viel Ahnung", sagt er im Gespräch mit BR24. "Er fragt auch ab und zu, was er besser machen kann." Bastian Schweinsteiger kommt dabei allerdings auf einen frechen Seitenhieb zu sprechen: "Letztens hat er mir erklärt: 'Du musst beim Skifahren bei der Kurve deine Wampe auf den Oberschenkel legen."

Bauch auf den Oberschenkel legen

Der einstige Ski-Rennfahrer kann sich eine weitere Provokation in diese Richtung nicht verkneifen: "Da tut sich der Basti relativ leicht." Rumms, der hat gesessen. Schweinsteiger kann allerdings über den Spruch von Felix Neureuther lachen und sagt: "Welche Wampe?" Dennoch habe er den Tipp von Felix Neureuther beherzigt und gibt zu: "Es war super – aber auch superanstrengend, deshalb habe ich es seither nicht mehr gemacht."

Frühere Ski-Liste zeigt: Schweinsteiger konnte Neureuther schlagen

Wie gut Ex-Kicker Bastian Schweinsteiger tatsächlich beim Skifahren ist, wird deutlich, als der Moderator einen Blick in die Vergangenheit wirft. Bei einem Vielseitigkeitslauf fuhr er in den Neunzigern den Sieg ein, während Felix Neureuther mit 1,75 Sekunden Abstand auf dem zweiten Platz landete. "Was mit KI heute alles möglich ist", witzelt Neureuther über die damalige Rangliste.

Schweinsteiger erklärt lachend: "Man muss schon klarstellen: Er war besser als ich." Zwar gab es Rennen, in denen Schweinsteiger schneller unterwegs war, doch das sei eher die Ausnahme gewesen. Und am Ende haben beide eine überaus erfolgreiche Profisport-Karriere absolviert.