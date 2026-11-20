Gesundheitlich ist Gaby Köster seit ihrem Schlaganfall stark eingeschränkt. Nun schlägt sich die Komikerin auch noch mit existenziellen Sorgen herum. Wegen Joblosigkeit und Schulden befürchtet die 64-Jährige sogar die Zwangsversteigerung ihres Hauses.

Wie lange Gaby Köster noch in ihrem Zuhause bleiben kann, weiß sie nicht. Im Gespräch mit "Bild" hat die Komikerin nun ihre finanziellen Sorgen schonungslos offengelegt. "Ich habe im Moment überhaupt keine Jobs und weiß nicht, wie es weitergehen soll", sagte sie angesichts eines monatlichen Pflegegelds von 347 Euro – und keinem weiteren Einkommen. Ihre Rücklagen hat die 64-Jährige während ihrer langen Zwangspause infolge eines schweren Schlaganfalls 2008 komplett aufgebraucht.

"Meine Schulden werden immer größer. Wenn ich das irgendwann nicht mehr schaffe, muss das Haus zwangsversteigert werden", fürchtet Köster nun sogar um ihre eigenen vier Wände. Schon jetzt sei sie mit 62.000 Euro im Minus, gab sie zu. Diese "bedrohliche" Lage bringe Köster nachts um den Schlaf. "Diese Sorgen machen einen krank. Ich hätte ja im Leben nicht damit gerechnet, dass da überhaupt nichts mehr kommt an Jobs", klagte sie.

Gaby Köster gibt Einblick in ihren Alltag: "Alleine kann ich gar nichts"

Beim Amt erhofft sich Gaby Köster indes keine Hilfe. "Die würden ja sofort sagen, ich muss das Haus verkaufen", vermutete sie gegenüber "Bild". "Aber wo soll ich denn hin? Ich kann ja schlecht mit dem Rolli unter die Brücke." Trotz der scheinbar aussichtlosen Lage hält sie an dem Motto fest: "Es geht irgendwie weiter." Doch aufgrund ihrer halbseitigen Lähmung infolge des Herzinfarkts kommen nur Arbeitsstellen infrage, die im Home Office oder nahe an ihrem Wohnort machbar sind. "Quatschen kann ich nach wie vor gut, telefonieren auch", sagt Köster.

Wie eingeschränkt der einstige "Ritas Welt"-Star ist, macht die Schilderung ihres Alltags deutlich. Ein alter Teewagen hilft ihr als Stütze vom Bett in den Rollstuhl. Ohne die Hilfe ihrer Nachbarin wäre sie aufgeschmissen: "Alleine kann ich gar nichts." Angesichts ihrer prekären Lage habe sie bereits einen Spendenaufruf in Erwägung gezogen, sagt Köster. Noch habe sie davon aus Angst vor der Reaktion von Hatern aber abgesehen. "Ein Lotto-Gewinn wäre gut", scherzte sie im Interview mit "Bild" stattdessen.