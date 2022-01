Weil er ihn Usher nannte: Jason Derulo greift Unbekannten an

"Hey Usher", rief ein Unbekannter Jason Derulo zu - scheinbar ein No-Go für den Sänger. Der "Savage Love"-Interpret ging auf den Fremden los und schlug auf ihn ein.

Jason Derulo (32) hatte sich offenbar nicht mehr unter Kontrolle. Der Sänger ist in einem Hotel in der US-Stadt Las Vegas auf zwei Männer losgegangen. Grund dafür soll die Verwechslung mit einem anderen R'n'B-Star gewesen sein. In einem Video, , ist zu sehen, wie einer der Fremden Derulo mit "Hey Usher" anspricht - kurz darauf sprintet Derulo los und greift die Unbekannten an.

Augenzeugen zufolge habe der Mann den "Savage Love"-Interpreten provozieren wollen - und das mit Erfolg. Sicherheitspersonal musste einschreiten, um den Musiker von den Männern loszureißen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Vorerst keine Anzeige für Derulo

Die beiden Opfer hätten vorerst keine Anzeige erstattet, könnten dies im Laufe des Jahres jedoch nachholen. Eine ärztliche Behandlung im Krankenhaus war angeblich nicht erforderlich. "TMZ" hat bereits versucht, Kontakt zu Jason Derulos Management aufzunehmen. Bislang gibt es kein offizielles Statement vonseiten des Superstars.