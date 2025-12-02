AZ-Plus
Von seiner verstorbenen Ehefrau Rosi Mittermaier: Christian Neureuther verrät rührende Weihnachtstradition

Christian Neureuther verschenkt zu Weihnachten Erinnerungsstücke von Rosi Mittermaier. Warum für ihn nicht der Preis zählt, sondern die Geschichten dahinter.
AZ/ dpa |
Ex-Skirennfahrer Christian Neureuther verschenkt an Weihnachten Gegenstände in Erinnerung an seine verstorbene Frau.
Ex-Skirennfahrer Christian Neureuther verschenkt an Weihnachten Gegenstände in Erinnerung an seine verstorbene Frau. © Malin Wunderlich/dpa

Der frühere Skirennläufer Christian Neureuther (76) schenkt an Weihnachten familiäre Gegenstände weiter an die kommenden Generationen. Dabei schaue er nach Sachen, die mit seiner verstorbenen Ehefrau Rosi Mittermaier zu tun hätten, sagte er in München. Es sei schön, wenn man solche Dinge den Enkeln oder Enkelinnen geben und eine Geschichte dazu erzählen könne. "Dann wird es besonders wertvoll", meinte der 76-Jährige.

"Für mich ist das Preisschild nicht wichtig, sondern der ideelle Wert ist das Entscheidende." Er selbst habe auch noch Stücke daheim, die er von seinen Eltern oder dem Großvater bekommen habe.

Seinem Sohn Felix Neureuther habe er früher meist Skier zu Weihnachten geschenkt. "Am Weihnachtsbaum steht immer ein Paar Ski." In diesem Jahr werde es umgekehrt sein. Felix werde ihm heuer Skier schenken. "Und so geht die Tradition weiter."

