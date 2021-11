Weihnachten zu viert: Das plant die schwangere Sarah Engels

Sarah Engels wird in Kürze wieder Mutter. Zusammen mit Ehemann Julian hat sie schon das Weihnachtsfest zu viert geplant.

Es dauert nicht mehr lange, dann bekommt Sarah Engels (29) ihr zweites Kind. Derzeit steht noch nicht fest, ob es bereits im November soweit ist oder erst im Dezember. "Das entscheiden nicht wir, sondern die kleine Maus ganz alleine", .

"Der Bauch ist riesig", meint die Sängerin weiter. Sie habe bisher rund zwölf Kilo zugenommen. Bei ihrem Sohn Alessio (6), der aus einer vorangegangenen Ehe mit Pietro Lombardi (29) stammt, waren es demnach damals 15 Kilo. Nun erwartet sie ein Töchterchen mit ihrem Ehemann Julian Engels (28), den sie im Mai geheiratet hat. Kurz darauf hatte das Paar öffentlich gemacht, dass ein gemeinsames Baby auf dem Weg ist.

Vor wenigen Tagen hatte Engels , die sie in unterschiedlichen Stadien der Schwangerschaft zeigt. "Wahnsinn, zu was der Körper einer Frau in der Lage ist", schrieb die 29-Jährige dazu. Der Vergleich zwischen der ersten und der letzten Aufnahme sei "einfach nur zu krass". Sie sei "stolz auf meinen Körper und auf das, was er leistet". Außerdem sei sie "vor allem unfassbar dankbar, dass er uns dieses Wunder schenkt".

Wie lauten die Weihnachtspläne?

Der "Bild" erzählt sie nun, dass sich Ehemann Julian bereits aufs Windelwechseln freue. Und weiter: "Wenn die Kleine kommt, wird dieses Weihnachten so sein, dass wir alle einzeln besuchen gehen." Üblich seien bei ihnen eigentlich "große Feste mit der ganzen Familie". Das werde in diesem Jahr jedoch anders sein: "Das wäre, glaube ich, ein bisschen viel."