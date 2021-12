Weihnachten aufs Schenken verzichten? Das denken die Stars

Wie groß fällt die Bescherung bei den Stars aus? Immer mehr verzichten Weihnachten auf Geschenke, wie eine Umfrage von spot on news zeigt.

Weihnachten ohne Geschenke? Auch viele Stars verzichten mittlerweile auf eine große Bescherung. "Ich schenke mir selbst Ruhe und Zufriedenheit. Das ist das schönste Geschenk", verrät Bruce Darnell (64) spot on news.

Das schönste Geschenk ist Zeit

Auch Jana Ina (45) und Giovanni Zarrella (43) schenken sich schon "seit langen nicht wirklich was zu Weihnachten. Das Schönste, was wir uns schenken können, ist die Zeit, die wir zusammen verbringen. Oder die Reisen, die wir mit der Familie machen. Weihnachten ist ein Familienfest und darum schenken wir uns am liebsten Zeit mit unseren Liebsten", erklärt die Moderatorin.

Henning Baum (49) kauft keine Geschenke - aus einem ganz einfachen Grund: "Weil ich es nicht gut kann. Die Leute haben ja alles, wozu also die Bude noch voller stopfen. Wenn ich weiß, dass jemand etwas braucht, freue ich mich aber, es ihm zu schenken.?Die Männer freuen sich eigentlich immer über gutes Werkzeug. Ich selbst freue mich auch über Bücher und Platten, ansonsten habe ich ja alles", so der Schauspieler.

Bei Sängerin Lea (29) wird dagegen gewichtelt. "Man schenkt einer Person etwas und bekommt selbst auch nur ein Geschenk. Es ist so minimalistisch wie möglich", erklärt die 29-Jährige. Auch für Bestsellerautorin Hera Lind (64) sind "Geschenke nicht so wichtig. Für die Kleinen gibt es natürlich schon Geschenke, aber wir Erwachsenen schenken einander tiefe Gespräche, Lachen, Zuhören und Wertschätzung".

Motsi Mabuse hat "klare Vorstellungen"

In Sachen Geschenke macht sich dagegen Motsi Mabuse (40) schon lange im Voraus Gedanken. "Ich habe immer klare Vorstellungen davon, was ich meinen Liebsten zu Weihnachten schenken möchte. Ich mache mir immer sehr lange Gedanken, weil mir das Beschenken so großen Spaß macht. Das Einkaufen erledige ich dann immer kurz vor Weihnachten, aber das Nachdenken? Das fängt schon im September an."

Beim Schauspielerpaar Andrea Sawatzki (58) und Christian Berkel (64) "gibt es sogar Geschenke für die Hunde. Spezielle Leckerlis, die sie dann auch selbst auspacken müssen", verrät die 58-Jährige. Neben den Geschenken für ihre Liebsten gehören für Victoria Swarovski (28) auch Spenden zum Weihnachtsfest dazu: "Wir spenden immer für einen guten Zweck. Für den Tierschutz und für Kinder. Das ist mir persönlich auch sehr wichtig."