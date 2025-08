Wegen Werbe-Clip? Amira Aly ist keine Instagram-Millionärin mehr

Moderatorin und Influencerin Amira Aly hat auf Instagram an Followern verloren. Unter einem neuen Werbeclip wird heiß diskutiert.

Mit beeindruckender Geschwindigkeit baute sich Amira Aly (32) als Podcasterin, Moderatorin und Influencerin eine große Fangemeinde auf Instagram auf und knackte sogar die Millionenmarke. Doch derzeit gehen ihre Follower-Zahlen zurück - aktuell folgen ihr 994.000 Abonnenten auf dem Social-Media-Portal.

Woran das liegt? Ein möglicher Hinweis liefert ein Werbeclip für eine Nahrungsergänzungsmittel-Marke, und unter dem sich inzwischen intensive Diskussionen abspielen. In dem Clip wird ihr angebliches "Geheimnis gelüftet": "Sie steht total auf Machos... Oh nein entschuldige. Matcha. Von Machos hat sie genug", sagt die Stimme aus dem Off. Dann mischt sie sich einen Drink mit dem Pulver und geht zum Sport. Mit "Willkommen im Team More" schließt der Clip.

Follower kritisieren ihren Werbespot-Post

Einige Follower weisen in den Kommentaren darauf hin, dass es sich bei der beworbenen Marke um die Firma von Christian Wolf handelt - jenem Unternehmer, der kürzlich heftig von Amira Alys Ex-Ehemann Oliver Pocher (47) kritisiert wurde. Der Entertainer und der Unternehmer lieferten sich einen wochenlangen Schlagabtausch auf Instagram. Stein des Anstoßes: Wolf hatte seine im Mai geborene Tochter Hazel in einem Clip präsentiert, ohne den Kopf zu stützen. Pocher kritisierte aber auch die Wirkung der Nahrungsergänzungsmittel generell.

Unter Amiras Werbe-Post finden sich nun Kommentare wie: "Ist das jetzt die Retourkutsche für Pochers nicht ganz unberechtigte Kritik an CW? Kindisch und peinlich", ist zu lesen. Oder: "Was ist das denn jetzt? Oli beeft mit CW, und das 'More'-Team so: Ey Amira, lass ma Werbung machen. Das ist alles so ein Kindergarten." Eine weitere Followerin glaubt: "Warum sie das wohl macht. Sie möchte Oli damit provozieren, weil er sich ständig über die More Produkte & Gründer Christian Wolf aufregt. Viele fänden diese Aktion "nicht gut", es habe "halt Geschmäckle", fasst eine Userin die kritischen Stimmen zusammen.

Doch auch die Nahrungsergänzungsmittel-Thematik wird unter Amiras Post diskutiert: "Aso damit bin ich leider raus ... Proteine - ja klar, Proteinshakes - auch gut, Werbung - okay, aber 'More'? - Niemals!" Oder: "Proteine ja, 'More' auf gar keinen Fall! Direkt entfolgt" - Letzteres Statement gefällt immerhin 107 weiteren Accounts. Ein "Gleich mal entfolgt" likten ebenfalls bis dato 59 Accounts.

Neben weiteren Diskussionen um "hochverarbeitete Lebensmittel mit Zuckerersatzstoffen" gibt es aber auch viel Lob wie "geil", "mega cool" oder "super Reel" unter Amiras Post zu lesen.

Amira Aly und Oliver Pocher lernten sich 2016 kennen, heirateten 2019, bekamen zwei Söhne und sind seit 2024 offiziell geschieden. Ihre Trennung im Jahr 2023 mündete in einen dramatischen Rosenkrieg. Aly ist inzwischen mit Moderator Christian Düren (35) liiert.