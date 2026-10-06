Wegen Videos mit Magdalena Neuner: Felix Neureuther total beschämt

Felix Neureuther und Magdalena Neuner verbindet nicht nur die Liebe zum Wintersport. Vor vielen Jahren arbeiteten die beiden zusammen an einem Video-Projekt. Das Endresultat löst bei Felix Neureuther allerdings noch immer Schamgefühle aus.

Felix Neureuther steht als Sportler, Experte und Werbegesicht in der Öffentlichkeit. Der 42-Jährige genießt ein seriöses Image – doch auch in seiner Karriere gab es schon Projekte, an die er heute eher mit Bauchschmerzen denkt. Schmunzelnd erinnert er sich an ein Aerobic-Video mit Magdalena Neuner (39) zurück.

Felix Neureuther erinnert sich: "Mal so ein Fitnessvideo gemacht"

In der neuesten Ausgabe des Podcasts "Pizza & Pommes" begrüßen Felix Neureuther und Philipp Nagel die Fitness-Influencerin Sophia Thiel in ihren Reihen. Vorab möchte Philipp Nagel von seinem Kollegen wissen, ob er schon einmal ein Fitness-Video von Thiel konsumiert habe. "Ich bin in dieser Influencer-Szene jetzt nicht so bewandert, sagen wir mal, wie in der Sportszene", gibt Neureuther offen zu.

Der Vierfach-Papa erinnert sich stattdessen an ein eigenes Projekt zurück: "Ich hab tatsächlich auch mal so ein Fitnessvideo gemacht. Das ist aber schon lange her", so Neureuther. "Damals mit Magdalena Neuner zusammen. Und das war so lustig." Diese sei beim Dreh total gelobt worden: "Hey Lena, toll und Wahnsinn und was für eine Begeisterung du rüberbringst!" Sein Feedback fiel hingegen ernüchternd aus: "Felix, bei dir könnte es ein bisschen mehr sein", erzählt er heute lachend.

Felix Neureuther beschämt: "Bin nicht stolz darauf"

Ob er stolz auf das Video sei, möchte Philipp Nagel von seinem Podcast-Kollegen wissen. "Ich bin stolz darauf, dass ich es mit der Lena zusammen gemacht habe", erklärt Felix Neureuther. "Ich bin nicht stolz darauf, wie es dann bei mir ausgeschaut hat. Weil, wie gesagt, das war so aerobicmäßig eher." Philipp Nagel beschließt daraufhin, live während der Sendung nach den Videos zu suchen – sehr zum Missfallen seines Kollegen: "Oh, warum? Bitte, nein, mach das jetzt nicht", fleht Neureuther ihn an.

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Doch das stößt auf taube Ohren. Philipp Nagel wird schnell fündig und kann sich ein herzhaftes Lachen nicht verkneifen. Daraufhin richtet er einen Appell an sein Podcast-Publikum: "Nach dieser Folge, wenn ihr sie artig zu Ende gehört habt, dann solltet ihr mal eingeben beim Suchanbieter eurer Wahl: Neureuther Neuner Fitness." Denn der Moderator ist sich sicher: "Das macht euch auch eine gute Zeit!" Felix Neureuther fragt sich selbst, warum er überhaupt davon erzählt hat – kann aber natürlich auch über die Situation lachen.