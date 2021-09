Wegen ungeimpfter Promis? Stanglwirt sagt Weißwurstparty ab

Corona-bedingt wird auch 2022 die legendäre Weißwurstparty im Stanglwirt abgesagt. Grund dafür sind die Einschränkungen, wie Familie Hauser begründet.

Keine Promis am riesigen Weißwursttopf, keine Fotografen, die um das beste Bild kämpfen – und kein Auftritt für Promis, die stattfinden wollen. Das Bio-Hotel Stanglwirt in Going (bei Kitzbühel) wird im Januar 2022 erneut keine Weißwurstparty geben!

Stanglwirt-Junior-Chefin: Maria Hauser begründet Weißwurstparty-Absage

"Auch wenn wir die Weißwurstparty vielleicht mit 1-, 2- oder 3-G Regel durchführen könnten, so wäre sie nicht das, wofür wir sie alle lieben und schätzen", sagt Junior-Chefin Maria Hauser. Denn mögliche Infektionen seien trotz Einhaltung aller Corona-Vorgaben der Regierung nicht vollkommen ausgeschlossen, so ihre Begründung weiter.

Wenn nicht alle Gäste kommen dürften: "Nicht im Sinne unserer Philosophie"

Außerdem will die Gastgeber-Familie "niemanden aufgrund vorgegebener Restriktionen von der Party ausschließen", damit dürften auch ungeimpfte und nicht testwillige Society-Gäste gemeint sein – aber auch eine maximale Personenbegrenzung. "Das wäre nicht im Sinne unserer Philosophie", erklärt Maria Hauser.

30. Weißwurstparty findet im Januar 2023 im Stanglwirt statt

Zudem werden weitere Einschränkungen und eine neue Pandemielage befürchtet: "Aufgrund der im Winter sicherlich zu erwartenden, verschärften Rahmenbedingungen und der Erfahrungen vergleichbarer Großveranstaltungen im Indoor-Bereich, haben wir immer mehr das Gefühl, dass wir die Weißwurstparty nicht so feiern könnten, wie sie unsere Gäste kennen und lieben."

Die Weißwurstparty findet seit fast 30 Jahren traditionell am Freitag des Hahnenkamm-Rennes statt.