Wegen TV-Entscheidung: Martin Rütter poltert gegen ARD und ZDF

Martin Rütter teilt mächtig gegen ARD und ZDF aus. Dabei gerät der Hundeprofi mit einer guten Freundin aneinander...

Martin Rütter(55) nimmt selten ein Blatt vor den Mund – vor allem, wenn ihn etwas ärgert. Eine TV-Entscheidung der öffentlich-rechtlichen Sender löste beim Hundetrainer jetzt Entsetzen aus. Im Gespräch mit einer Freundin platzt ihm schließlich der Kragen.

Martin Rütter wütet gegen ARD und ZDF: "Ars**geigen"

Wie viele Menschen verfolgt auch Martin Rütter gespannt die diesjährigen Paralympischen Winterspiele in Italien. Diese laufen seit dem 6. März und enden am kommenden Sonntag. Wie gewohnt war auch die Eröffnungsfeier ein zentraler Bestandteil des Sportturniers. Die öffentlich-rechtlichen TV-Sender entschieden sich jedoch dazu, die Feier am 6. März nicht live im Hauptprogramm zu zeigen. ARD und ZDF reagierten damit auf die Entscheidung des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC), das Athleten aus Russland und Belarus trotz des andauernden Ukraine-Kriegs zum Wettbewerb zuließ. Dass ARD und ZDF sich querstellten, löst in Martin Rütter viel Frust aus. Im Podcast " " bezeichnet er die Entscheidungsträger als "Ars**geigen".

Paralympics-Eröffnungsfeier nicht gesendet: "Ist ja lächerlich"

Rütter meint verärgert: "Ich finde schon, dass es die Verpflichtung der öffentlich-rechtlichen Anstalten ist, eine solche Veranstaltung zu zeigen. Es ist ja lächerlich." Er könne zwar verstehen, ein Statement gegen Russland setzen zu wollen, doch die Eröffnungsfeier nicht im Hauptprogramm zu senden, sei ein komplett falscher Ansatz. Rütter erkenne darin eine große Ungerechtigkeit: "Was soll denn diese Schei*e? Möchte ich mal sehen, was passiert, wenn bei den Olympischen Spielen die Eröffnungsfeier nur im Live-Stream gezeigt wird. Da will ich aber mal den Volksaufstand sehen. Bei den Paralympics sagt man: Ach komm, egal. Zeigen wir lieber die 35. völlig sinnentleerte Krimiserie."

Die Paralympics-Eröffnungsfeier in Verona wurde in der ARD und im ZDF nicht im Hauptprogramm übertragen. Für Martin Rütter ist das ein Unding. © imago/Laci Perenyi

Der Hundetrainer teilt mächtig aus. Er spielt auf die Freitags-Krimireihe "Mordufer" an, die anstatt der Paralympics-Eröffnungsfeier am 6. März im ZDF lief.

Wegen TV-Entscheidung: Martin Rütter streitet sich mit Freundin

Martin Rütter wettert weiter gegen ARD und ZDF: "Mich regt das richtig auf." Seine Podcast-Kollegin und gute Freundin Katharina Adick, die als Journalistin tätig ist, könne Rütters Frust nachvollziehen. Doch zugleich ergreift sie Partei für die öffentlich-rechtlichen Sender: "Ich fühl mich da ein bisschen mit angesprochen." Adick will dem Hundetrainer aufzeigen, warum es nachvollziehbar sei, dass die Eröffnungsfeier nicht ausgestrahlt wurde. Das kommt bei Rütter nicht gut an: "Katharina?! Das ist jetzt aber ne sehr dünne Argumentation." Im Podcast entfacht ein Streitgespräch – die Beteiligten diskutieren für mehrere Minuten.

Martin Rütter und seine gute Freundin Katharina Adick sind eigentlich ein Herz und eine Seele. In einer aktuellen Folge des Podcasts "Tierisch Menschlich" geraten sie jedoch aneinander. © Instagram/martinruetter_official

Martin Rütter: "Pass mal auf"

Katharina Adick finde es nicht in Ordnung, dass Rütter die Entscheidungsträger aus ARD und ZDF als "Ars**geigen" betitelt. Doch der Hundeprofi steht zu seinen Worten: "Pass mal auf, mich stört das gar nicht. Weil ich finde, man darf Dinge auch mal klar beim Namen nennen. Und wenn da Entscheidungsträger sitzen und sagen: Wir werden proaktiv diese Eröffnungsfeier nicht zeigen, und Wettkämpfe zeigen wir nur rudimentär. Dann ist das für mich eine Arschgeige, die so denkt. Und das werde ich auch immer wieder so aussprechen." Rütter und Adick kommen bei dem Thema auf keinen gemeinsamen Nenner. Erst als sie im Laufe der Podcastfolge auf andere Dinge zu sprechen kommen, legt sich das verbale Feuer.