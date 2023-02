Wegen Schwangerschaft: RTL holt enttäuschte "Let's Dance"-Tänzerin Malika Dzumaev zurück

Weil die eigentlich gesetzte Profitänzerin Renata Lusin schwanger ist, holt RTL eine eigentlich vor Staffel-Start verabschiedete Tänzerin zurück. Malika Dzumaev darf jetzt also doch bei der TV-Show teilnehmen. Ursprünglich wurde Malika aus dem Profi-Cast aussortiert und zeigte sich enttäuscht über die Entscheidung des Senders.

Baby-News im "Let's Dance"-Team. Renata (35) und Valentin Lusin (35) werden Eltern. Das gab der Sender am Mittwochmorgen bekannt. "Die 'Let's Dance'-Familie wächst. Renata und Valentin Lusin erwarten ihr erstes gemeinsames Kind und wir gratulieren von Herzen zu dieser besonderen Nachricht", heißt es der RTL-Tanzshow. Diese frohe Kunde ist gleichzeitig auch mit Freude bei Malika Dzumaev verbunden. Sie rückt nach und ist wieder in der Show dabei.

Valentin Lusin wird Vater: Ehefrau Renata freut sich über erstes Baby

"Ja, ich habe irgendwie ein fröhliches und ein weinendes Auge. Weinend, weil ich leider ab jetzt nicht bei 'Let´s Dance' dabei sein kann. Und die fröhliche Nachricht: dass ich schwanger bin", kommentiert Renate Lusin die freudige Nachricht .

"Let's Dance": Renata und Valentin Lusin werden Eltern. © imago/Future Image

Malika Dzumaev ist Nachrückerin für schwangere Renata Lusin

Renata Lusin, die Siegerin 2021, war bei der Bekanntgabe der diesjährigen Tanzprofis noch gelistet. Doch das ist laut oben genanntem Post jetzt anders und ihr Ersatz steht schon in den Startlöchern: "Für Renata stehen jetzt Familie und Gesundheit im Fokus. Daher freuen wir uns auch zu verkünden, dass anstelle von Renata Malika Dzumaev das diesjährige Profi-Team von 'Let's Dance' unterstützt. Willkommen zurück auf dem Tanzparkett, liebe Malika".

Renata und Valentin Lusin: "20 Jahre Hand in Hand"

Einen Tag zuvor, am Valentinstag, hatten Renata und Valentin noch mit einer Foto- und Video-Kollage ihre Liebe gefeiert. "20 Jahre Hand in Hand! Mit dir ist jeden Tag ein Valentins Tag! Just thankful! Happy Valentine's Day, egal ob als Paar oder Single. Spread love and smile on this beautiful and sunny day", heißt es . Bereits im Oktober 2022 deutete Renata in einem RTL-Interview an, dass die beiden am liebsten 2023 Eltern werden würden.

Die 16. Staffel der Tanzshow "Let's Dance" startet am Freitag (17. Februar) mit der Kennlernshow, bei der die Profi-Promi-Paarungen bekannt gegeben werden.