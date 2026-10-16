Wegen prominentem Nachnamen: Becker-Sohn Noah spricht über Vorurteile

Am Mittwochabend hat Noah Becker große Premiere in München gefeiert. Am Odeonsplatz hat der Sohn von Boris Becker sein neues Kunstwerk präsentiert – und dabei auch über seine Familie gesprochen.

Die Aufregung war groß, als Noah Becker am Mittwochabend (14. Oktober) am Odeonsplatz in München erschien. Es gab Applaus und großes Blitzlichtgewitter – der Sohn von Tennislegende Boris Becker war der Star des Abends bei dem Mercedes-Benz-Event "140 Places". Doch der 32-Jährige war nicht einfach nur als Gast gekommen. Er hat extra für das Jubiläum des schwäbischen Autoherstellers ein Kunstwerk geschaffen. Mit der Abendzeitung hat Noah Becker über sein Werk gesprochen.

Noah Becker stellt Kunstwerk in München vor

Knapp sechs Wochen hat der Becker-Spross an seinem Ausstellungsstück gewerkelt. Das Ergebnis: eine in Epoxidharz gegossene Collage aus Mercedes-Benz-Autoschlüsseln. "Mich interessiert, wie Objekte Geschichten erzählen können", erklärte Noah Becker im AZ-Interview. "Die Schlüssel stehen für unterschiedliche Zeiten, Menschen und Erinnerungen. Ich wollte diese Geschichten zusammenbringen und daraus etwas Neues schaffen."

140 Jahre Automobilgeschichte wollte Noah Becker in seinem Kunstwerk nicht chronologisch erzählen, sondern seine eigene Sichtweise darstellen. "Mich hat viel mehr interessiert, was all diese Jahre verbindet. Ein Schlüssel ist dafür ein gutes Symbol. Er steht für Bewegung, Veränderung und auch für persönliche Erinnerungen. Aber ein Schlüssel öffnet auch Türen und damit neue Möglichkeiten."

Noah Becker vor seinem Kunstwerk für Mercedes-Benz. © BrauerPhotos/S.Brauer

Becker-Sohn über berühmten Nachnamen: "Bringt Vorurteile mit sich"

Für den Sohn von Boris Becker ist die Rückkehr nach München etwas ganz Besonderes – immerhin wurde er hier am 18. Januar 1994 geboren. "München ist mein Geburtsort und damit ein Teil meiner eigenen Geschichte", sagte der 32-Jährige der Abendzeitung. "Dass ich dieses Werk ausgerechnet hier zum ersten Mal zeigen kann, ist natürlich eine schöne Verbindung."

Seit jungen Jahren steht der Künstler als Sohn des bekanntesten Tennisspielers Deutschlands in der Öffentlichkeit. Ist das für seine Arbeit eher von Vor- oder Nachteil? Dazu erklärte Becker offen: "Beides. Natürlich öffnet ein bekannter Name Türen, aber er bringt auch Erwartungen und Vorurteile mit sich. Am Ende muss meine Kunst für sich selbst sprechen. Und genau darum geht es mir."

Barbara Becker freut sich über München-Rückkehr: "Ich mag die Menschen"

An dem Abend war auch Mutter Barbara Becker an seiner Seite. Die 59-Jährige zeigte sich überaus stolz auf die Leistung ihres Sohnes. "Ich mag alles, was er macht, das ist wirklich so. Ich bin vielleicht ein bisschen voreingenommen", sagte sie lachend der AZ. "Schon in den ersten Lebensjahren hat er sehr viel gemalt und dann einfach immer weitergemalt."

Barbara Becker ist stolz auf die Leistung ihres Sohnes. © BrauerPhotos/S.Brauer

Und wie hat die Ex von Boris Becker ihre Rückkehr nach München erlebt? Hat sie immer noch eine besondere Verbindung zu dieser Stadt? "Ich mag die Menschen in München sehr. An einem so schönen Tag wie heute bin ich sehr gerne hier. Ich war lange weg – das merke ich schon", erzählte die Unternehmerin.

Für ein bisschen Partystimmung sorgte dann der Ehrengast selbst. Noah Becker enterte nach der Präsentation seines Werks das DJ-Pult. Damit ließ das prominente Mutter-Sohn-Gespann den Abend gut gelaunt ausklingen.