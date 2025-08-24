Wegen Mross-Freundin Eva Luginger: Stefanie Hertel mit wichtiger Botschaft an Ex-Mann

Stefan Mross trauert um seine geliebte Mama. Aufgrund seines Verlustes moderierte er die aktuelle Ausgabe von "Immer wieder sonntags" nicht, denn Ex-Frau Stefanie Hertel sprang ein. Die Sängerin richtete liebevolle Worte an den Showmaster und seine neue Partnerin Eva Luginger.

Einige Zuschauer dürften am Sonntagmorgen (24. August) überrascht gewesen sein, als sie "Immer wieder sonntags" einschalteten. Statt Stefan Mross präsentierte seine Ex-Frau Stefanie Hertel das beliebte Format. Der überraschende Wechsel hatte einen ernsten Hintergrund, denn der Showmaster trauert um seine Mutter. Stefanie Mross ist am vergangenen Mittwoch im Alter von 85 Jahren gestorben. Hertel selbst richtete kurz vor Show liebevolle Worte an ihren Verflossenen.

Stefanie Hertel erklärt Hintergründe für "Immer wieder sonntags"-Übernahme

Stefanie Mross stand bei "Immer wieder sonntags" nicht allein vor der Kamera. Unterstützt wurde sie von Sängerin und Moderatorin Uta Bresan. Dass die Ex von Stefan Mross die Sendung nach dem Trauerfall übernommen hat, ist für sie eine Selbstverständlichkeit. Die Idee dazu kam allerdings von Eva Luginger, der Partnerin von Mross.

"Als ich erfahren habe, dass die Idee von Eva [Luginger, d.R.] kam und Stefan sich damit gut fühlt, war für mich sofort klar, dass ich einspringe und er in Ruhe Abschied nehmen kann", schrieb Stefanie Hertel in ihrer Instagram-Story. "Seiner Familie und ihm wünschen Lanny und ich viel Kraft." Auch die gemeinsame Tochter Johanna Mross verabschiedete sich von ihrer Oma. Die Sängerin schrieb ebenfalls in ihrer Story: "Pfiat de Oma. Gib am Opa an Bussal von mir."

Ex-Frau richtet rührende Worte an Stefan Mross

Zum Start von "Immer wieder sonntags" begrüßte Stefanie Hertel die Gäste und Zuschauer zwar mit einem Lächeln, dennoch kam sie gleich am Anfang auf den bitteren Verlust ihres Ex-Mannes zu sprechen. "Das ist eine ganz besondere Sendung heute. Es ist nicht nur die letzte Sendung vor dem großen Finale, es ist auch die Sendung, die Stefan Mross nicht moderieren wird – Sie haben es alle mitbekommen – aus familiären Gründen", erklärte sie die Hintergründe ihrer Moderation.

Stefanie Hertel richtet in "Immer wieder sonntags" liebevolle Worte an ihren Ex-Mann Stefan Mross. © Screenshot ARD

Dann richtete sie noch liebevolle Worte direkt an Stefan Mross: "Lieber Stefan, ich kann an dieser Stelle nur sagen: Ich kann deine Trauer total nachempfinden und wir alle hier in der 'Immer wieder sonntags'-Arena, meine Familie und ich, sind in Gedanken ganz, ganz fest bei dir."

Trotz des Fehlens von Stefan Mross präsentierte sich "Immer wieder sonntags" nach den ernsten Worten der Ersatz-Gastgeberin in gewohnt gutgelauntem Gewandt. Stefanie Mross machte als Moderatorin eine gute Figur und führte professionell durch die Sendung. Unter anderem waren an diesem Sonntag Promi-Gäste wie Hansi Hinterseer, Eloy de Jong, Achim Petry und Linda Fäh dabei.

Wann tritt Stefan Mross wieder bei "Immer wieder sonntags" auf?

Nach seinem Verlust hat die "Immer wieder sonntags"-Pause Stefan Mross bestimmt gut getan und er konnte sich in dieser schweren Zeit um seine Familie kümmern. Seine Mutter litt kurz vor ihrem Tod an Demenz. Zuletzt verbrachte der Schlagerstar viel Zeit mit ihr, wich ihr in ihren letzten Momenten nicht von der Seite.

Zum Finale wird Stefan Mross aber wieder "Immer wieder sonntags" moderieren, wie seine Ex-Frau am 24. August ankündigte: "Wir blicken auf die nächste Sendung, denn da sehen wir Beatrice Egli, Fantasy, Markus Wohlfahrt und Inka Bause. Und natürlich wird nächste Woche dann wieder der Stefan hier sein. Wir schicken ihm einen ganz tollen Applaus nach Hause."

Andrea Kiewel trauert mit Stefan Mross: "Wir haben dich lieb"

Nicht nur bei "Immer wieder sonntags" richtete man rührende Worte an Stefan Mross, auch Andrea Kiewel schickte im "ARD-Fernsehgarten" ihre Gedanken an ihren Kollegen.

Andrea Kiewel richtet rührende Worte an Stefan Mross. © Screenshot ZDF

"Jetzt noch einen persönlichen Satz an Stefan Mross", sagte die Moderatorin zur Begrüßung. "Wir wissen, dass du und deine Familie gerade schwere Zeiten durchleben. Ich wollte dir nur sagen: Ich und der ganze 'Fernsehgarten' sind in Gedanken bei dir. Wir haben dich lieb."