Wegen Luxusschlitten: Monika Gruber erzählt von skurriler Polizei-Begegnung

Bei Monika Gruber plaudert über eine Begegnung mit der Polizei. Ihr italienischer Luxusschlitten zog die Aufmerksamkeit der Behörden auf sich.

Monika Gruber in einem PS-starken Luxuswagen – ein Bild, das man im Zusammenhang mit der bayerischen Kabarettistin nicht sofort erwarten würde. Doch wie sie jetzt ausplaudert, hatte sie sich einst einen flotten Flitzer gegönnt – und wurde damit von der Polizei gestoppt.

Ein Maserati für Monika Gruber: "Bist doch geistesgestört"

"Ein Maserati, das war einer meiner ersten leidenschaftlichen Autokäufe", erzählt Monika Gruber im Podcast " ". Das luxuriöse Gefährt legte sie sich laut " " im Jahr 2016 zu. Gruber habe damals "eine schwere OP gehabt und hinterher gesagt: 'Wenn ich die überstehe und wieder einigermaßen laufen kann, dann kauf ich mir einen Maserati'".

Ob sie auf die Rücken-OP infolge ihres Bandscheibenvorfalls anspielt? Das verrät die 54-Jährige im Podcast nicht. Doch klar ist: Der Maserati sollte her! "Dann bin ich mit meinem Bruder zum Händler", meint die Kabarettistin. Ein Modell der Luxusmarke habe sie dabei komplett verzaubert und noch vor der Probefahrt stand für sie fest: "Den kauf ich jetzt." Ihr Bruder sei von der Entscheidung nicht begeistert gewesen. "Du bist doch geistesgestört", habe er laut Gruberin gescherzt.

In Luxusschlitten von Polizei gestoppt: "Was wollen die?"

Die erste Ausfahrt ging für sie und eine Bekannte nach Italien. "Meine Freundin hatte eine schwere Krebserkrankung, und wir haben gesagt, wenn sie das überstanden hat und ich meine OP überstanden habe, dann fahren wir mit diesem Maserati nach Italien", so Monika Gruber. Dort sei es "an irgendeiner Raststätte" zu einem skurrilen Erlebnis gekommen. Die Gruberin verrät: "Wir wollten dann wegfahren. Dann sind zwei Polizisten dagestanden, die haben uns aufgehalten. Zwei italienische Polizisten, mit den Stiefeln in diesem typischen Outfit und Sonnenbrille auf. Wir haben schon gedacht: 'Oh mein Gott, was wollen die?'"

Autos der italienischen Marke Maserati haben es Monika Gruber schwer angetan. Eine Zeit lang war die Kabarettistin selbst im Besitz eines Luxusschlittens (Symbolbild). © imago/Kyodo News

Polizei-Begegnung mit amüsanter Wendung

Monika Grubers Freundin sorgte sich, dass die Damen im Maserati möglicherweise etwas zu schnell unterwegs waren. Die Angst war jedoch unbegründet, wie sich schnell herausstellte. "Ich hab das Fenster runtergemacht, und der eine Polizist hat reingeschaut und nur gesagt: 'Schönes Auto!' Dann hat er gefragt, ob ich nochmals Gas geben könnte, wenn ich wegfahre", erzählt die Gruberin lachend. Für die Kabarettistin steht fest: "Das passiert einem nur in Italien."

Bye, bye Maserati: "Ich hab ihn wieder verkauft"

Zu neuen, amüsanten Momenten im Maserati kann es nicht mehr kommen. Die Kabarettistin ist nicht mehr im Besitz des Luxusschlittens: "Ich bin leider zu wenig gefahren. Ich hab ihn dann irgendwann wieder verkauft." Doch Monika Gruber erinnert sich gern an ihren Maserati, den sie liebevoll "Massimo" nannte, zurück: "Das war das tollste Auto überhaupt."