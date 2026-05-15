Wegen Familie: Aus diesem Land erhofft sich Sarah Engels viele Punkte beim ESC

35 Länder werden in diesem Jahr beim Eurovision Song Contest in Wien antreten. Deutschland schickt Sarah Engels in den Wettbewerb – die mit dem Song "Fire" um Punkte buhlen will. In der AZ verrät die Sängerin nun, warum sie sich über Unterstützung aus einem bestimmten Land ganz besonders freuen würde.

Sal da Vinci geht beim ESC 2026 für Italien an den Start. Von seinem Song "Per sempre si" ist Sarah Engels ein Fan.

Am 16. Mai 2026 heißt es wieder: "Europe, start voting now!" Der 70. Eurovision Song Contest feiert großes Finale in Wien. 35 Teilnehmerländer gehen mit musikalischen Beiträgen ins Rennen und kämpfen um die begehrte ESC-Trophäe. Für Deutschland hat sich Sarah Engels (33) als diesjährige Repräsentantin qualifiziert und hofft auf ein solides Punkte-Ergebnis. Mit der AZ spricht sie vorab über ihre Teilnahme – und verrät, warum ihr die Unterstützung aus Italien besonders viel bedeuten würde.

ESC-Star Sarah Engels: Großeltern stammen aus Sizilien

Zwar ist Sarah Engels in Köln geboren und in Hürth aufgewachsen, doch hat die Sängerin eine besondere Verbindung zu Italien. Ihre Großeltern mütterlicherseits stammen aus Sizilien. Ihre tiefe Verbundenheit zu dem schönen Urlaubsland ist schon lange bekannt: 2020 vertrat Sarah Engels Italien bei der ESC-Ersatzshow "Free ESC" mit dem Song "Te amo mi amor", wo sie damals den 13. Platz belegte.

Nun tritt die Künstlerin 2026 beim "richtigen" ESC für Deutschland an, doch ihre Verbundenheit zu Italien spielt nach wie vor eine große Rolle. "Natürlich habe ich durch meine italienischen Wurzeln eine besondere Verbindung zu Italien, deshalb würden mich Punkte von dort auf jeden Fall total freuen", verrät Sarah Engels im AZ-Interview. "Zudem liebe ich Italien als Land wirklich sehr. Ich durfte den diesjährigen Act, Sal Da Vinci, auch schon persönlich kennenlernen, und er ist wirklich ein toller Künstler mit einem wunderschönen Song."

Sal da Vinci geht beim ESC 2026 für Italien an den Start. Von seinem Song "Per sempre si" ist Sarah Engels ein Fan. © dpa/Maria Laura Antonelli

In den vergangenen Jahren fiel das italienische Voting für Deutschland nicht großzügig aus: Meistens gab es sowohl von der Jury als auch von den Zuschauern 0 Punkte. Zuletzt konnte Michael Schulte (2018) mit 10 Jury-Punkten eine hohe Bewertung aus Italien generieren. Es bleibt abzuwarten, wie das sonnige Urlaubsland den diesjährigen deutschen Beitrag benoten wird.

Ehemann von Sarah Engels: "Unterstützen uns gegenseitig"

Wie auch immer das ESC-Voting 2026 für Sarah Engels ausfallen mag, ist ihr die Unterstützung von einer Seite schon jetzt sicher. Im AZ-Interview sagt sie über ihren Fußballer-Ehemann Julian Engels (33): "Auf jeden Fall inspiriert man sich gegenseitig sehr. Julian kommt aus dem Profisport und bringt natürlich eine starke Disziplin und mentale Stärke mit, von der ich definitiv auch lernen kann."

2021 traten Julian und Sarah Engels vor den Traualtar. Der Fußballer kickte unter anderem für den SC Preußen Münster und den Bonner SC. 2021 beendete er seine Karriere. © imago/Sven Simon

Die Sängerin schwärmt noch von anderen Eigenschaften ihres Ehemanns: "Gleichzeitig zeigt er mir auch immer wieder, wie wichtig es ist, Ruhe zu bewahren und Dinge gelassen anzugehen – gerade in intensiven Phasen wie jetzt schätze ich das sehr an ihm", so Sarah Engels zur AZ. "Wir unterstützen uns gegenseitig in allem, was wir tun, und ich glaube, genau dieser Ausgleich macht uns als Team so stark – sowohl beruflich als auch privat."