Wegen des Herzens? Francis Ford Coppola offenbar im Krankenhaus

Der Regie-Altmeister Francis Ford Coppola befindet sich aktuell offenbar in einem Krankenhaus in Italien. Medienberichten zufolge sei er in einer Klinik in Rom.

Francis Ford Coppola soll sich im Krankenhaus befinden. © imago images/SOPA Images/Valeria Ferraro

Francis Ford Coppola (86) soll sich aktuell in einem italienischen Krankenhaus befinden. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Der Oscarpreisträger und Regie-Altmeister, etwa bekannt für Klassiker wie die "Der Pate"-Trilogie und "Apocalypse Now", liege laut der im Tor-Vergata-Krankenhaus in Rom. Demzufolge soll Coppola sich dort für eine geplante Herzoperation aufhalten. Kurz vor dem Eingriff sei laut des Berichts allerdings eine Herzrhythmusstörung aufgetreten, weshalb der Regisseur unter Beobachtung stehen soll. und berichten von einer geplanten Operation. Francis Ford Coppola doch schon operiert? Gegenüber spricht ein Insider unterdessen von einer geplanten Maßnahme, die von Coppolas langjährigem Arzt Dr. Andrea Natale offenbar bereits durchgeführt worden sei. Der Regisseur ruhe sich derzeit aus. "Alles ist gut und er weiß die Besorgnis aller zu schätzen", sagt die anonyme Quelle. Vertreter des 86-Jährigen haben sich bisher allerdings nicht dazu geäußert. Wie es Francis Ford Coppola derzeit genau geht, ist nicht offiziell bekannt. Der in Detroit im US-Bundesstaat Michigan geborene Regisseur ist italienischer Abstammung. Dass er sich auch wegen einer Operation in Italien aufhalte, sei laut "Corriere della Sera" nicht überraschend. Coppola besuche häufig das Land und habe etwa auch einen Teil seines Sommers bereits dort verbracht, um sich Drehorte für einen neuen Film anzusehen, der ab Herbst gedreht werden soll.