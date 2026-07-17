AZ-Plus
  • Startseite
  • Promis
  • Wegen der Geissens: Ralf Schumacher trifft klare Sicherheitsentscheidung in Saint-Tropez

Wegen der Geissens: Ralf Schumacher trifft klare Sicherheitsentscheidung in Saint-Tropez

Ralf Schumacher lebt mit seinem frisch angetrauten Ehemann Étienne Bousquet-Cassagne in Saint-Tropez. Carmen und Robert Geiss zählen dort zu ihrem engsten Freundeskreis. Jetzt spricht Schumacher über wichtige Sicherheitsmaßnahmen auf seinem Anwesen – und verrät, wie ein typischer Abend mit den Geissens wirklich abläuft.
Eva Meeks
Eva Meeks |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Carmen (li.) und Robert Geiss wurden 2025 in Saint-Tropez überfallen. Auch Ralf Schumacher und Ehemann Étienne (re.) leben in dem französischen Küstenort.
Carmen (li.) und Robert Geiss wurden 2025 in Saint-Tropez überfallen. Auch Ralf Schumacher und Ehemann Étienne (re.) leben in dem französischen Küstenort. © imago/Future Image

Der 15. Juni 2025 ist ein Tag, den Carmen (61) und Robert Geiss (62) vermutlich am liebsten vergessen würden: Sie weilten nachts in ihrer Villa in Saint-Tropez, als vier bewaffnete Männer das Anwesen betraten und das Unternehmer-Paar bedrohten, würgten und beraubten. Auch Ralf Schumacher (51) und sein Ehemann Étienne Bousquet-Cassagne (36) leben in Saint-Tropez. Der Ex-Rennfahrer erzählt nun, was er aus dem Überfall auf seine Promi-Freunde gelernt hat.

Ralf Schumacher über Nachnamen: "Steht logischerweise nicht an der Tür"

Ob Ralf Schumachers Nachname am Klingelschild seiner Villa in Saint-Tropez steht? Das möchte Barbara Schöneberger (52) in ihrem Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" von dem Ex-Rennfahrer wissen. "Das steht logischerweise nicht an der Tür aus verschiedensten Gründen, natürlich auch Sicherheit", gibt der 52-Jährige zu verstehen. "Und weil wir anonym bleiben wollen hier."

Ereignisse in der jüngsten Vergangenheit hätten ihn in dieser Entscheidung bestätigt: "Ich glaube, dass das Beispiel Carmen und Robert, als da eingebrochen wurde, auch gezeigt hat, warum." Das Unternehmerpaar zählt bereits seit "Mitte der Neunziger" zum Freundeskreis von Ralf Schumacher, wie er bestätigt. Sie waren auch auf der Hochzeitsfeier des 52-Jährigen und seinem Étienne im Mai 2026 eingeladen, die ebenfalls in Saint-Tropez stattfand.

Als Ralf Schumacher seinem Partner Étienne im Mai 2026 das Jawort gab, zählten auch Carmen und Robert Geiss zu den Gästen.
Als Ralf Schumacher seinem Partner Étienne im Mai 2026 das Jawort gab, zählten auch Carmen und Robert Geiss zu den Gästen. © Instagram/ralfschumacher_rsc

Party-Nächte bei Schumachers: "Manchmal bringt Robert seinen Wein mit"

Schließlich möchte Barbara Schöneberger von ihrem Podcast-Gast wissen, wie denn ein typischer Abend mit Carmen und Robert Geiss aussehen würde. "Die kommen eigentlich sehr oft", erzählt der Bruder von Michael Schumacher (57). "Was machen wir mit denen? Wir werden mit denen Barbecue haben und dann wird Carmen irgendwann singen, das tut sie auch sehr gerne."

Über die gemeinsamen Abende in seiner Villa in Saint-Tropez sagt der 52-Jährige: "Und dann haben wir einfach Spaß und dann bringt der Robert manchmal auch seinen Wein mit", so Ralf Schumacher weiter. "Und dann verbringen wir einfach einen schönen Abend zusammen."

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.