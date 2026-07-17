Wegen der Geissens: Ralf Schumacher trifft klare Sicherheitsentscheidung in Saint-Tropez

Ralf Schumacher lebt mit seinem frisch angetrauten Ehemann Étienne Bousquet-Cassagne in Saint-Tropez. Carmen und Robert Geiss zählen dort zu ihrem engsten Freundeskreis. Jetzt spricht Schumacher über wichtige Sicherheitsmaßnahmen auf seinem Anwesen – und verrät, wie ein typischer Abend mit den Geissens wirklich abläuft.

Der 15. Juni 2025 ist ein Tag, den Carmen (61) und Robert Geiss (62) vermutlich am liebsten vergessen würden: Sie weilten nachts in ihrer Villa in Saint-Tropez, als vier bewaffnete Männer das Anwesen betraten und das Unternehmer-Paar bedrohten, würgten und beraubten. Auch Ralf Schumacher (51) und sein Ehemann Étienne Bousquet-Cassagne (36) leben in Saint-Tropez. Der Ex-Rennfahrer erzählt nun, was er aus dem Überfall auf seine Promi-Freunde gelernt hat.

Ralf Schumacher über Nachnamen: "Steht logischerweise nicht an der Tür"

Ob Ralf Schumachers Nachname am Klingelschild seiner Villa in Saint-Tropez steht? Das möchte Barbara Schöneberger (52) in ihrem Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" von dem Ex-Rennfahrer wissen. "Das steht logischerweise nicht an der Tür aus verschiedensten Gründen, natürlich auch Sicherheit", gibt der 52-Jährige zu verstehen. "Und weil wir anonym bleiben wollen hier."

Ereignisse in der jüngsten Vergangenheit hätten ihn in dieser Entscheidung bestätigt: "Ich glaube, dass das Beispiel Carmen und Robert, als da eingebrochen wurde, auch gezeigt hat, warum." Das Unternehmerpaar zählt bereits seit "Mitte der Neunziger" zum Freundeskreis von Ralf Schumacher, wie er bestätigt. Sie waren auch auf der Hochzeitsfeier des 52-Jährigen und seinem Étienne im Mai 2026 eingeladen, die ebenfalls in Saint-Tropez stattfand.

Als Ralf Schumacher seinem Partner Étienne im Mai 2026 das Jawort gab, zählten auch Carmen und Robert Geiss zu den Gästen. © Instagram/ralfschumacher_rsc

Party-Nächte bei Schumachers: "Manchmal bringt Robert seinen Wein mit"

Schließlich möchte Barbara Schöneberger von ihrem Podcast-Gast wissen, wie denn ein typischer Abend mit Carmen und Robert Geiss aussehen würde. "Die kommen eigentlich sehr oft", erzählt der Bruder von Michael Schumacher (57). "Was machen wir mit denen? Wir werden mit denen Barbecue haben und dann wird Carmen irgendwann singen, das tut sie auch sehr gerne."

Über die gemeinsamen Abende in seiner Villa in Saint-Tropez sagt der 52-Jährige: "Und dann haben wir einfach Spaß und dann bringt der Robert manchmal auch seinen Wein mit", so Ralf Schumacher weiter. "Und dann verbringen wir einfach einen schönen Abend zusammen."