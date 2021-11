Wegen Corona-Krise: Kein Staatsbankett mit Königin Margrethe II.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat ein Staatsbankett mit Königin Margrethe II. abgesagt. Die Monarchin besucht am Freitag München.

Königin Margrethe II. von Dänemark (81) ist derzeit auf Besuch in Deutschland. Am Freitag wird die Monarchin in München erwartet. Wie am 11. November bekannt wurde, wird ein geplantes Staatsbankett aufgrund der aktuellen Coronalage allerdings nicht stattfinden. "Es passt nicht in die Zeit", .

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Söder empfängt Margrethe II.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (54) wird Margrethe II. allerdings gegen Mittag im Königsbauhof der Münchner Residenz begrüßen. Laut einer Pressemitteilung werden sich entlang eines roten Teppichs der Tölzer Knabenchor, die Ehrenkompanie der Bayerischen Gebirgsschützen sowie eine Abordnung der Bayerischen Trachtenverbände postieren, um der Monarchin die Ehre zu erweisen. Daraufhin werde Königin Margrethe II. sich in das Gästebuch der Bayerischen Staatsregierung eintragen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Am Mittwoch hatte Angela Merkel (67) die dänische Königin und Kronprinz Frederik (53) . Zuvor hatten die dänischen Royals bereits Schloss Bellevue einen Besuch abgestattet und Frank-Walter Steinmeier (65) getroffen. Bei einem Staatsbankett zu Ehren der Monarchin hatte der Bundespräsident unter anderem die Freundschaft zwischen den beiden Ländern hervorgehoben.