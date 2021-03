Wegen Corona: Francis Fulton-Smith ist wieder Single

"Wir haben uns in Liebe freigegeben": Claudia Hillmeier und Francis Fulton-Smith gehen getrennte Wege. Die Corona-Pandemie machte eine Beziehung unmöglich.

Claudia Hillmeier und Francis Fulton-Smith 2020 bei einem Auftritt in Berlin.

Claudia Hillmeier und Francis Fulton-Smith (54, ) haben sich "in Liebe freigegeben", . Grund für das Scheitern der Beziehung ist die Corona-Pandemie. "Wir waren sehr glücklich, aber Covid hat unser Leben komplett verändert und damit konnten wir immer weniger gut umgehen. Es wurde wöchentlich komplizierter, uns zu sehen, denn Claudia hat ihr Kerngeschäft in den USA, ich in Europa." Zuletzt habe er seine Partnerin noch Anfang Dezember auf den Bahamas besuchen können, wo sie lebt.

Und sie fügt im "Bunte"-Interview hinzu: "Und dann kam der zweite Lockdown kurz vor Weihnachten, und am 22. Dezember wurde mein Flug von Miami nach München gecancelt. Es gab keine Möglichkeit, die Feiertage mit Francis und seinen Kindern zu verbringen. Das hat uns alle wahnsinnig frustriert und war ein großer Knackpunkt in unserer Beziehung, wir standen beide unter Schock."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

"Eine ständige Achterbahn der Gefühle"

Es sei ein "einziges Warten, Hoffen, Hinhalten" gewesen, so Francis Fulton-Smith weiter. "Sich freuen, dann wieder enttäuscht sein, sich gegenseitig trösten. Eine ständige Achterbahn der Gefühle. Das alles hat uns mehr und mehr zermürbt. Wir haben unglaublich darunter gelitten, uns nicht sehen zu können, haben uns vermisst, wir waren verzweifelt, es sind Tränen geflossen. Das hat uns in unserem Leben vollkommen blockiert. Deswegen haben wir die Entscheidung getroffen, uns gegenseitig voller Liebe freizulassen."

Die Unternehmerin und der Schauspieler hatten ihre Liebe im Sommer 2018 öffentlich gemacht. Im April 2017 war bekannt geworden, dass sich Francis Fulton-Smith und seine Frau Verena Klein (44) nach zwölf Jahren Ehe getrennt haben, im Frühjahr 2018 folgte die Scheidung. Das Ex-Ehepaar hat zwei gemeinsame Kinder.