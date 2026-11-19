Hans Sigl spricht jetzt ungefiltert über sein Privatleben, seine Midlife-Crisis und Momente der Panik. Der TV-Star verrät, wie er heute auf das Älterwerden blickt – und welche entscheidende Rolle dabei auch sein Job beim "Bergdoktor" spielte.

"Ich habe mich gefragt: Wann kommt die denn? Dann hat mich meine Frau ausgelacht und gesagt: 'Du bist schon längst durch'." Im Gespräch mit Podcaster Matze Hielscher wird Hans Sigls Midlife-Crisis zum Thema. Diese habe sich bei dem Schauspieler jedoch nicht im Kauf eines Sportwagens oder eines Motorrads gezeigt. "Anlass war ein Vertragsgespräch über den 'Bergdoktor'", erzählt der 57-Jährige jetzt offen.

Hans Sigl über Midlife-Crisis und "Bergdoktor": "Miniaturexplosion im Kopf"

Als Sigl einen Zwei-Jahres-Kontrakt für den ZDF-Dauerbrenner angeboten bekommen habe, habe er sich "ertappt" gefühlt, als er "angefangen habe zu rechnen", wie alt er am Ende des Vertrags sei. "Der Moment hat mir eine Delle hineingefahren in meinen Alltag", so der TV-Star im Podcast "Hotel Matze". Es habe sich angefühlt wie "eine Miniaturexplosion im Kopf drin, wo Endlichkeit entsteht". Er habe einen privaten Wendepunkt erkannt und ihm sei klar geworden, dass "der Blick nach hinten länger ist als der nach vorne". In der darauffolgenden Nacht habe Sigl gar einen "Panikmoment" erlebt, "weil ich diesen endlichen Moment absehen konnte".

Hans Sigl übers Altern: "Als ich 50 geworden bin, ging die Talfahrt los"

Diese Erfahrung habe der 57-Jährige vor etwa drei Jahren gemacht, erklärt er im Gespräch mit Matze Hielscher. Jetzt, wo er auf die 60 Jahre zugehe, habe er noch etwas anderes an sich bemerkt. "Ich werde immer ehrlicher. Ich war viel zu lange freundlich und nett in allem und habe gedacht, ich kann den anderen nicht sagen, was ich nicht gut finde in der Arbeit", setzt Hans Sigl an.

Hans Sigl und seine Ehefrau Susanne. Das Paar führt eine glückliche Beziehung. © imago/APress International

Jetzt äußere er seine Kritik an Drehbüchern, die nicht seinem Qualitätsanspruch entsprechen, "nicht beleidigend, immer wertschätzend, immer auf Augenhöhe". Ihm sei mittlerweile wichtig, seine Meinung geradeheraus zu artikulieren. "Vorher war ich immer so ein Fixer, ein Troubleshooter", blickt der Schauspieler zurück. Nun, da er sein Verhalten geändert habe, habe er gemerkt: "Es stellt sich eine Wahrhaftigkeit ein." Mit offenen Karten zu spielen, bringe auch seinem Gegenüber einen Mehrwert, zeigt sich Hans Sigl überzeugt – und: "Ich habe ein besseres Gefühl dann."

Heute wisse er, "ich brauche nicht viel, ein Gulasch und ein Bier", scherzt der gebürtige Österreicher. Vor einigen Jahren sei das noch anders gewesen. "Als ich 50 geworden bin, ging die Talfahrt los. Da habe ich über alle Mögliche nachgedacht: Ich sterbe übermorgen, alles ist furchtbar", blickt Sigl zurück. "Nach 20 Jahren 'Bergdoktor' habe ich angefangen, hypochondrisch zu werden." Einmal habe er morgens im MRT-Zentrum nach einem "Schall" gefragt, was ihm von seinem befreundeten Arzt nur ein "Bist du irre?" eingebracht habe. Ein anderes Mal habe sich beim Physiotherapeut Sigls Verdacht auf einen Rippenbogentumor als ausgerenkter Wirbel herausgestellt.