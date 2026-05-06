Weg von der Leinwand? George Clooney wird 65

Die Zeiten als ewiger Junggeselle und omnipräsenter Filmstar sind lang vorbei: George Clooney wird 65 Jahre alt. Anstatt einer Karriere nachzujagen, will er sich um erfüllendere Dinge kümmern. Etwa Charity und seine Kinder. Aber wie steht es um seine Leinwandauftritte?

Am 6. Mai 2026 feiert George Clooney seinen 65. Geburtstag – und tritt offenbar in eine neue Phase seines Lebens ein. In seinem bisher letzten Film "Jay Kelly" (2025) spielte er eine fiktive Version seiner selbst. Ein alternder Schauspieler, der sein Leben Revue passieren lässt. Es wirkte wie George Clooneys erstes Alterswerk, die Summe seiner Karriere. Die Karriere eines der wenigen noch lebenden Glamour-Stars alten Schlages.

In dem Film bereut Jay Kelly, für seine berufliche Laufbahn seine Familie vernachlässigt zu haben. Dies soll dem echten George Clooney in Zukunft nicht passieren. Jedenfalls hat er kürzlich angekündigt, kürzer treten zu wollen. "Ich werde Dinge tun, die mir mehr Erfüllung bringen, weil ich nicht mehr einer Karriere hinterherjage",

"Anzeige für Erwachsenenwindeln": Clooney scherzt über sein Alter

Die Promiseite befragte ihn am Rande der Chaplin Award Gala. Dort wurde George Clooney für sein Lebenswerk geehrt - genau wie Jay Kelly im Film. Ein Preis für die Lebensleistung: für einen Schauspieler ein sicheres Zeichen, alt geworden zu sein. Clooney scherzte bei der Gala über sein Alter: "Jedes Mal, wenn ich einen Nachrichtenfeed öffne, erscheint eine Anzeige für Erwachsenenwindeln."

Was gehört zu den Dingen, die George Clooney in Zukunft mehr Erfüllung bringen sollen? Darunter ist wohl die Clooney Foundation for Justice. Die Organisation hat der Schauspieler gemeinsam mit seiner Frau, Menschenrechtsanwältin Amal Clooney (48), gegründet. George Clooney will mehr Arbeit in die Stiftung stecken, verriet er gegenüber "Page Six".

"Karriere hinterherjagen" hat George Clooney nicht mehr nötig

Außerdem will Clooney sich künftig für die Roybal School of Film and Television engagieren. Die Schule will laut Clooney einen inklusiveren Weg für benachteiligte Studenten schaffen, die eine Karriere in Film und Fernsehen anstreben.

Zu den unterprivilegierten Anfängern gehörte er selbst einmal. Obwohl seine Tante Rosemary Clooney eine bekannte Schauspielerin war und sein Vater als TV-Moderator arbeitete, schlug sich der junge George Clooney mit Gelegenheitsjobs durch. Erst mit der Arztserie "Emergency Room" kam der relativ späte Ruhm. Als einer der wenigen Serienstars überhaupt schaffte er dann im ganz großen Stil den Sprung auf die große Leinwand. 2006 gewann er für seine Nebenrolle in "Syriana" den Oscar. Einer Karriere nachzujagen, das hat George Clooney also längst nicht mehr nötig.

Rückkehr als Danny Ocean

Ganz verschwinden von Leinwand und Bildschirm wird George Clooney aber nicht. So soll im Sommer der Dreh zu "Ocean's 14" beginnen. Nach fast 20 Jahren Pause wird er wieder den eleganten Gauner Danny Ocean verkörpern. Auch Brad Pitt (62) und der Rest der Einbrechergang wird noch einmal zurückkehren. Das fortgeschrittene Alter der Darsteller soll thematisiert werden.

Außerdem soll George Clooney im französischen Original der Serie "Call My Agent" mitspielen. Seit Ende 2025 besitzt der US-Amerikaner auch die französische Staatsbürgerschaft. Auch Gattin Amal und die gemeinsamen Zwillinge Alexander und Ella (8) sind jetzt Franzosen. Die Clooneys leben schon seit 2021 (teilweise) in Frankreich. Für rund acht Millionen Dollar hatte sich die Familie einen Bauernhof in Südfrankreich gekauft.

Was George Clooney an Frankreich besonders liebt, sind die Gesetze zum Schutz der Privatsphäre. "Hier werden keine Fotos von Kindern gemacht. Es gibt keine Paparazzi, die sich am Schultor verstecken. Das ist für uns das Wichtigste", sagte er dem französischen Radiosender RTL.

Nicht nur beruflich, auch privat hat George Clooney seine Schäfchen längst im Trockenen. Der lange zum ewigen Junggesellen stilisierte Star ist skandalfrei verheiratet und will seine Kinder vor dem Rampenlicht schützen. Das ihm selbst nicht mehr so viel gibt wie früher.