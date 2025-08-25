Weg mit den Schichten: Natürlich schön ohne Make-up

Weniger ist mehr: Der No-Make-up-Look zählt zu den größten Beautytrends des Jahres. Stars wie Pamela Anderson zeigen, wie wunderschön Natürlichkeit sein kann. Mit den richtigen Pflege-Routinen und kleinen Tricks gelingt der strahlende Glow auch ganz ohne Make-up.

Pamela Anderson (58) macht es vor: Seit einigen Jahren verzichtet die ehemalige "Baywatch"-Ikone komplett auf Make-up und wird dafür weltweit gefeiert. Anderson hat den No-Make-up-Look auf ein neues Level gehoben. Immer mehr Beauty-Fans folgen dem Trend und setzen statt dicker Schichten auf ein natürliches Erscheinungsbild, bei dem die Haut frei atmen kann. So gelingt ein strahlender Look ganz ohne Make-up.

Die Hautpflege als Basis

Der Schlüssel zu einem strahlenden Aussehen ohne Make-up ist eine konsequente Hautpflege. Sanfte Reinigung, Feuchtigkeitspflege und Sonnenschutz sind Pflicht. Regelmäßiges Peeling sorgt für glatte Haut und beugt Unreinheiten vor. Hyaluron-Seren oder Niacinamid-Cremes bringen zusätzlich Glow.

Ein strahlendes Lächeln ist das schönste Accessoire

Ein strahlendes Lächeln sorgt sofort für mehr Ausstrahlung. Regelmäßiges Zähneputzen, Zahnseide und gegebenenfalls sanftes Whitening sind kleine Routinen und Hilfsmittel mit großer Wirkung.

Augenbrauen und Wimpern betonen

Natürlich geformte, volle Augenbrauen rahmen das Gesicht. Ein klares Brow-Gel reicht oft schon aus. Wimpern wirken mit einem guten Wimpernserum oder regelmäßigem Bürsten voller - auch ganz ohne Mascara.

Lippenpflege statt Lipgloss

Sanft gepeelte und gut gepflegte Lippen mit Balsam oder Öl wirken frisch und einladend. Ein Hauch getönter Pflege kann zusätzlich einen gesunden Farbton verleihen.

Wahre Schönheit kommt von innen

Ausreichend Schlaf, viel Wasser und eine vitaminreiche Ernährung mit Obst, Gemüse und gesunden Fetten sorgen dafür, dass Haut und Haare strahlen. Omega-3-Fettsäuren und Antioxidantien gelten als wahre Schönmacher von innen.

Kleine Beauty-Tricks sorgen für mehr Glow

Schon mit kleinen Tricks lässt sich die Ausstrahlung ohne Make-up sichtbar verstärken. Ein Spritzer kaltes Wasser ins Gesicht regt die Durchblutung an und sorgt sofort für Frische. Auch Gesichtsmassagen oder Anwendungen mit dem Gua Sha fördern einen rosigen Teint und wirken belebend. Für den letzten Schliff reicht oft ein roséfarbener Lippenbalsam oder ein transparentes Gloss - sie verleihen den Lippen ein gesundes, frisches Finish, ganz ohne dickes Make-up.

Schon mal etwas von Skinimalism gehört?

Der No-Make-up-Look 2025 zeigt, dass weniger mehr ist. Statt auf dicke Schichten Foundation zu setzen, geht es um eine gute und regelmäßige Pflegeroutine. Skinimalism ist auf dem Vormarsch, wie Pamela Anderson mit ihrer Vorbildfunktion zeigt: weniger Produkte, dafür hochwertige Pflege sorgen dafür, dass wir auch ohne Make-up strahlend schön aussehen.