Watsche für "The Masked Singer"-Moderator Matthias Opdenhövel: Fans wollen lieber Thore Schölermann

Für den einen ein Kompliment, für den anderen eine Geringschätzung. Nachdem Thore Schölermann für Matthias Opdenhövel bei "The Masked Singer" eingesprungen ist, fordern viele Fans einen Austausch des Moderators.

Seit der ersten Staffel steht ProSieben-Allzweckwaffe Matthias Opdenhövel für das erfolgreiche Format "The Masked Singer" vor der Kamera. Neben Ruth Moschner und Rea Garvey gehört er zum eingeschworenen Team der Show. Doch wenn es nach einigen Zuschauern geht, soll das nicht so bleiben.

In der ersten Folge zur sechsten Staffel von "The Masked Singer" musste Matthias Opdenhövel krankheitsbedingt aussetzen. Der Corona-Test des 51-Jährigen war positiv, weshalb ein anderes ProSieben-Gesicht einsprang: "taff"-Moderator Thore Schölermann übernahm die Premiere der neuen Ausgabe am 19. März. Zur nächsten Episode am kommenden Samstag darf Opdenhövel aber wieder seinen gewohnten Job übernehmen.

Viele "Masked Singer"-Fans einig: Lieber Thore Schölermann als Matthias Opdenhövel

Doch bei vielen Fans der beliebten Rate-Show scheint das nicht auf große Zustimmung zu stoßen. Auf Instagram lassen sich einige darüber aus, dass sie lieber Thore Schölermann bei "The Masked Singer" sehen würden.

Eigentlich wollte sich ProSieben mit einem Posting auf dem Account der Show nur für den Einsatz des Moderators bedanken: "Wir finden, er hat unseren lieben Matthias Opdenhövel gebührend vertreten." Doch in den Kommentaren sind viele User anderer Meinung. "Ich fand Thore besser als Matthias... War mehr Fun und Witze dabei", schreibt ein Fan dazu. Auch ein weiterer ist der gleichen Ansicht: "Er soll die Sendung weiter machen. Frischer Wind tut der Sendung mal ganz gut." Ein Zuschauer fordert sogar, Opdenhövel auszutauschen: "ProSieben, könnt Ihr bitte Thore als Moderator behalten und Opdi vielleicht einen Job bei Schlag den Star geben?" Auch weitere Kommentatoren sprechen sich für einen Wechsel aus.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

"The Masked Singer" ohne Matthias Opdenhövel: "Die Show ist einfach nicht dieselbe"

Doch nicht alle Zuschauer sind der Meinung, dass Matthias Opdenhövel ausgetauscht werden sollte. Einige sprechen sich für den 51-Jährigen aus und freuen sich auf sein Comeback am 26. März bei "The Masked Singer". "Er [Thore Schölermann, d.R.] hat es super gemacht! Trotzdem hoffen wir alle seeehr, dass es Matthias am Samstag wieder gut geht. Ohne ihn ist die Show einfach nicht dieselbe", lobt ein Fan den Einsatz beider Moderatoren.

Dass Matthias Opdenhövel seinem ProSieben-Kollegen den Vortritt lassen wird, ist sehr unwahrscheinlich. Auch Thore Schölermann freut sich über dessen Rückkehr und schreibt dazu: "Jetzt rate ich wieder von Zuhause mit!"