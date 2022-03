Was wurde eigentlich aus "My Girl"-Star Anna Chlumksy?

Mit ihrer Performance als Vada Sultenfuss in dem 90er-Jahre-Klassiker "My Girl - Meine erste Liebe" begeisterte Anna Chlumsky fast eine ganze Generation Heranwachsender. Dann wurde es plötzlich still um sie. Doch 2022 feierte die Schauspielerin ihr fulminantes Comeback.

Die kleine Vada tritt weinend an den Sarg ihres besten Freunds Thomas und sagt: "Wo ist seine Brille? Er kann doch nichts sehen ohne seine Brille!" Diese Szene aus "My Girl - Meine erste Liebe" rührte 1991 Millionen Menschen weltweit zu Tränen und machte Darstellerin Anna Chlumsky quasi über Nacht zu einem gefeierten Star. Doch nach dem Hype folgte erstmal die Ernüchterung, denn die große Karriere blieb (vorerst) aus. Was macht die Schauspielerin heute?

Macaulay Culkin und Anna Chlumsky in "My Girl - Meine erste Liebe". © IMAGO / United Archives

Abschied von Hollywood: Anna Chlumsky besucht Universität

Zwar spielte "My Girl" in den USA und Kanada insgesamt knapp 60 Millionen Dollar ein, aber an diesen Erfolg konnte Anna Chlumsky nicht anknüpfen. Die Fortsetzung "My Girl 2 - Meine große Liebe" blieb 1994 weit hinter den Erwartungen zurück. Danach trat sie noch in einzelnen TV-Produktionen auf, beendete aber 1998 im Alter von 18 Jahren die Schauspielerei.

Doch statt dem Ruhm vergangener Tage nachzutrauern, suchte sich Anna Chlumsky ein neues Standbein. Sie studierte an der Universität von Chicago Internationale Beziehungen, machte 2002 ihren Abschluss und arbeitete als Restaurantkritikerin.

So sieht Anna Chlumsky heute aus

Auch wenn seit ihrem Auftritt in dem Jugendfilmklassiker "My Girl" über 30 Jahre vergangen sind, sieht Anna Chlumsky heute eigentlich noch immer so aus wie damals. An den großen blauen Augen und dem breiten Grinsen wird man die Schauspielerin immer erkennen.

Anna Chlumsky bei den Primetime Emmy Awards 2019. © IMAGO / UPI Photo

"My Girl"-Star versucht Comeback - und scheitert

Sieben Jahre nach ihrem Karriere-Ende wollte es Anna Chlumsky offenbar noch einmal wissen und wandte sich 2005 wieder dem Film-Business zu. Erst bekam sie nur Gastrollen in Serien wie "30 Rock" und "Law & Order" oder in trashigen Horrorstreifen wie "Blood Car". Die nächsten sieben Jahre erhielt sie keine nennenswerten Engagements und auch Hollywood schien die süße Vada Sultenfuss aus "My Girl" vergessen zu haben.

Endgültiger Durchbruch für Anna Chlumsky mit Netflix-Show "Inventing Anna"

Trotz des ausbleibenden Erfolgs hielt sie durch und wurde 2012 dafür belohnt. Im Alter von 32 Jahren ergatterte Anna Chlumsky eine durchgehende Rolle in der US-Serie "Veep: Die Vizepräsidentin". Dafür wurde sie insgesamt sechsmal für den Fernsehpreis "Primetime Emmy" nominiert und gewann 2018 mit dem gesamten Cast einen "Screen Actors Guild Award".

2022 sollte dann ihr großes Jahr werden. Die Schauspielerin ergatterte eine Hauptrolle in dem Netflix-Hit "Inventing Anna" über die deutsche Hochstaplerin Anna Sorokin. Zwar spielt Anna Chlumsky nicht die Titelrolle, liefert als hochschwangere Journalistin Vivian Kent aber eine beeindruckende Performance. Das dürfte ihr in der Traumfabrik wohl wieder alle Türen geöffnet haben, denn bereits dieses Jahr kehrt sie mit dem Horrorfilm "Whistler Camp" an der Seite von "Footloose"-Star Kevin Bacon auf die Kinoleinwand zurück.