Was wirklich zwischen Bill Kaulitz und Jannik Kontalis passierte: "Hat mich an Marc erinnert"

"Der ein oder andere Mann in den Realityshows ist schon lecker": Kein Wunder, dass Bill Kaulitz zu seiner glamourösen Poolparty mit Jannik Kontalis einen deutschen Reality-TV-Star einlud. Die Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" zeigt nun, was dort zwischen den beiden lief - und was Bruder Tom darüber denkt.

Mittlerweile ist klar: Aus Bill Kaulitz und Jannik Kontalis wird kein Paar. Doch über einige Monate hinweg tauchten der Tokio-Hotel-Frontmann und der Reality-TV-Star Seite an Seite in den Boulevard-Schlagzeilen auf. Von Dates war dort ebenso die Rede wie von Knutschereien. Die neue Staffel der Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" (ab 23. Juli) bringt nun etwas Licht ins Dunkel - und zeigt, dass Bills Bruder Tom alles andere als begeistert von Bills Beuteschema war.

Bill Kaulitz wird durch "Prominent getrennt" auf Jannik Kontalis aufmerksam

"Du bräuchtest einen Coach, der dir sagt, dass die ganzen Assis aus Deutschland da aus dem Trash-TV schlechte Kandidaten sind", entgegnete der 36-Jährige, als ihm Bill erzählte, Kontalis zu einer Poolparty in L.A. eingeladen zu haben. "Du willst jemanden finden fürs Leben, da solltest du nicht bei 'Ex on the Beach' gucken", riet Tom seinem Bruder. Doch Bill, der auf Jannik dank der TV-Show "Prominent getrennt" aufmerksam geworden war, ließ sich nicht beirren: "Der ein oder andere Mann in den Realityshows ist schon lecker."

Bill Kaulitz lässt Bruder Tom verzweifeln: "Je mehr Red Flags, desto mehr will der das"

Um Bill nicht ganz von der Leine zu lassen, hatte Tom eine Überraschung für seinen Zwillingsbruder in petto: Vor der Party stattete er Bill mit einem Keuschheitsgürtel aus. "Wetten, dass du was mit dem Typen hast?", ahnte Tom schon bei der Ankunft des Reality-TV-Trupps um Jannik, was folgen würde. Auch Bills gute Freundin Sara war eher skeptisch und sah Parallelen zur herzbrecherischen Beziehung Bills mit Marc Eggers: "Er hat mich an Marc erinnert, und das ist sehr traurig."

Mit Bills (links) Beuteschema bei Männern kann Tom Kaulitz nur wenig anfangen. © Netflix

Bill trägt Keuschheitsgürtel: "Wir brauchen den Schlüssel, Tom"

Bill hingegen sah keine Warnsignale seitens Jannik, sagte stattdessen: "Er wirkt wahnsinnig warmherzig und lustig." Beim Flirt im Pool ging der Sänger dann endgültig in die Offensive. "Geben wir uns ein Küsschen?", schmachtete er Kontalis an, der die Avancen prompt erwiderte. Auf der Liege draußen seufzte Tom nur: "Je mehr Red Flags, desto mehr will der das." Nach einer innigen Knutscherei schallte schließlich Bills Wunsch über die Terrasse: "Wir brauchen den Schlüssel, Tom. Weg mit dem Käfig."

Was auf der Poolparty letztlich wirklich zwischen Bill Kaulitz und Jannik Kontalis passierte, lässt die Netflix-Serie im Dunkeln. "Der wird zu einem wilden Tier, den kriegst du nicht mehr beruhigt", prophezeite Tom Kaulitz nur, als sein Bruder mit Jannik im Schlepptau in den Whirlpool umzog. Als Bill tags darauf müde aufwachte, wusste er nur noch über die Shots im Whirlpool Bescheid und die Tatsache, bis 8 Uhr morgens gefeiert zu haben: "Kann mich nicht mehr an alles erinnern."