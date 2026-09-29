Christian Neureuther schlägt ernste Töne an: "Erlebe ich vielleicht nicht mehr"

Christian Neureuther verrät einen ganz persönlichen Wunsch. Zugleich spricht der 77-Jährige über seine eigene Vergänglichkeit – und schlägt ernste Töne an.

Am Samstag (26. September) wurde entschieden: München wird sich um die Austragung der Olympischen Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 bewerben. Bei Olympia-Fan und Skisport-Legende Christian Neureuther (77) ist die Freude nun groß. Sollte das XXL-Sportereignis bald nach Deutschland kommen, könnte das laut ihm viele Probleme lösen.

Christian Neureuther verrät Wunsch für Kinder: "Orientierung finden"

Für Christian Neureuther wäre es eine Bereicherung für ganz Deutschland, wenn München die Olympischen Sommerspiele austragen würde. "Wir sind ein gespaltenes Land und wir brauchen wieder eine Orientierung. Und die können Olympia und der Sport bieten", meint der Ex-Skirennläufer im Interview mit .

Für "die Kinder, die Jugendlichen, die Eltern und für uns alle" wünscht sich Neureuther, "dass wir wieder Orientierung finden". Er hofft, "dass die Ränder wieder in die Mitte wandern" – und meint damit die politischen und gesellschaftlichen Spannungen. "Deshalb ist diese Olympia-Bewerbung jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt, um einfach Inklusion zu schaffen", so der 77-Jährige.

Vater von Felix Neureuther schlägt ernste Töne an: "Erlebe ich vielleicht nicht mehr"

Neureuther sieht in einer potenziellen Olympia-Austragung in München die Möglichkeit, den Zusammenhalt zu stärken. "Wir haben auch Paralympics, wir haben Ideen, wie wir in die Gesellschaft hineinwirken können, indem wir das ganze Sportsystem, die Vereine, die Sportstätten wieder aufbauen." Deshalb sei die Olympia-Bewerbung "genau zur richtigen Zeit mit der richtigen Botschaft" erfolgt, so Neureuther.

Christian Neureuther an der Seite seines Sohnes Felix Neureuther im Februar 2020. Der 42-Jährige schenkte seinem Vater (bislang) vier Enkelkinder. © imago/Future Image

"Ich bin heute ein ganz glücklicher Mensch", steht für Christian Neureuther fest. Doch sollte das Sportereignis 2036, 2040 oder 2044 in München stattfinden, sei ihm bewusst, dass er selbst möglicherweise nicht dabei sein könne. "Ich erlebe ja vielleicht gar nicht mehr die Olympischen Spiele", meint er offen und spielt damit auf seine eigene Vergänglichkeit an. Ernste Töne, aber dem 77-Jährigen gehe es bei der potenziellen Austragung in München um Größeres als um seine eigene Person. Neureuther hofft auf den Olympia-Zauber für die jüngeren Generationen. Er sehnt sich danach, "dass unsere Kinder [...] leuchtende Augen bekommen, wenn sie die Sportler sehen, wie sie Medaillen gewinnen".

Olympia in München? Dann wird entschieden

Ob es schon 2036 zu einer Olympia-Austragung in der Isar-Metropole kommen kann? Die finale Entscheidung über den Ausrichter hat das zuständige Komitee (IOC) für 2029 in Aussicht gestellt. Einige Jahre muss sich Christian Neureuther demnach noch gedulden, bevor er weiß, ob sich sein Traum für München tatsächlich erfüllt. Neureuther würde im Jahr 2036 seinen 87. Geburtstag feiern.