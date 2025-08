Was sagt Pamela Anderson zum angeblichen Kochshow-Klau von Meghan?

Herzogin Meghans Netflix-Serie "With Love, Meghan" erinnerte Zuschauer an das Koch-Format von Pamela Anderson. Was sagt die Schauspielerin dazu?

© ddp/INSTAR / DPPA/POOL/Courtesy of the Vice President s Office

Bei ihrem Auftritt in Andy Cohens (57) wurde Pamela Anderson (58) direkt gefragt, ob sie Herzogin Meghans (44) Netflix-Kochshow "With Love, Meghan" für einen "Abklatsch" ihrer eigenen Serie halte. Die Antwort fiel eindeutig aus.

"Auf einer Skala von eins bis zehn, wie sehr empfandest du 'With Love, Meghan' als Kopie deiner Show 'Pamela's Cooking With Love'? Es gab Artikel, die behaupteten, die beiden Shows seien sich sehr ähnlich", bohrte Cohen während des Segments "Plead the Fifth" nach. Anderson, die gemeinsam mit ihrem "Nackte Kanone"-Co-Star Liam Neeson (73) zu Gast war, wirkte daraufhin regelrecht perplex.

Pamela Anderson: "Sie macht einfach ihr Ding"

"Das habe ich so nicht empfunden", antwortete die ehemalige "Baywatch"-Ikone spontan. Als Cohen nachhakte und erneut nach Gemeinsamkeiten fragte, schüttelte Anderson entschieden den Kopf: "Nein, ich habe sie nicht wirklich gesehen, aber ich habe Kochshows ja nicht erfunden." Mit einem Lachen fügte sie hinzu: "Sie macht einfach ihr Ding."

Die Timing-Debatte hatte ihre Berechtigung: Andersons "Pamela's Cooking With Love" startete am 24. Februar auf Kanadas Flavour Network. "Unsere kleine Show, die alles bietet, was ich mir wünschen kann", schrieb Anderson dazu . "Meinen Garten, eine kleine Farm auf Vancouver Island und Köche aus aller Welt. Ein Traum ist wahr geworden."

Meghans Netflix-Produktion folgte nur eine Woche später am 4. März. Während Anderson auf ihrem ländlichen Anwesen auf Vancouver Island pflanzliche Menüs mit renommierten Köchen zubereitet, zeigt die Herzogin von Sussex in ihrer Serie, wie sie kocht, gärtnert und Gäste bewirtet. Für "With Love, Meghan" ist bereits eine zweite Staffel geplant und gedreht, die im Herbst ausgestrahlt werden soll. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass Meghan und Prinz Harrys (40) 100-Millionen-Dollar-Deal mit Netflix laut Medienberichten im September ausläuft und nicht verlängert wird.