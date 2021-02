Was plant Helene Fischer? Stylistin kündigt "Geheimprojekt" an

Wird Helene Fischer bald einen neuen Song oder ein neues Video enthüllen? Ihre Stylistin hat in einem gemeinsamen Instagram-Post mit der Sängerin ein "Geheimprojekt" angekündigt.

Starstylistin Serena Goldenbaum kündigt ein "Geheimprojekt" mit Superstar Helene Fischer (36, ) an. postete sie ein Selfie von sich und dem Star im gleichen Look. Dazu kommentierte sie vielsagend: "TWINNING [Zwillinge] mit Helene Fischer - ooops, da hatten wir doch heute beide Jeans an und fast die gleiche Frisur - war es Zufall? Oder evtl eine zu intensive Vorbereitung auf unseren Job? I Don't know ... [Ich weiß es nicht] Danke für den schönen Tag", schreibt Goldenbaum. Den neugierig machenden Post ergänzt sie außerdem um den Hashtag #secretproject (Dt. Geheimprojekt).

Helene Fischer: Was macht sie aktuell?

Helene Fischer hat sich seit Anfang 2019 aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und genießt seither ihre Auszeit mit wenigen Unterbrechungen. Unter anderem für die "Ein Herz für Kinder"-Spendengala (ZDF) und die "2020! Menschen, Bilder, Emotionen"-Rückblickshow (RTL) machte sie eine Ausnahme.

In ihrem wünschte sie ihren Followern ein "vielversprechendes Jahr 2021" und: "Ich wünsche uns allen, dass 2021 wieder die Dinge zurückbringt, die das Leben so lebenswert machen. Gesellige Abende mit Freunden, sorgenfreies Reisen, Konzertbesuche, Umarmungen und ein unbeschwertes Miteinander!"