Was macht Sonya Kraus und wie lebt sie privat mit Freund und Kindern?

Moderatorin Sonya Kraus (47) plaudert gern aus dem Nähkästchen - nicht aber über ihr eigenes Privatleben. Über Freund Samy, einen Frankfurter Geschäftsmann, spricht sie nur selten. Familienfotos von Sonya Kraus' langjährigem Partner, mit dem sie zwei Söhne hat, gibt es nicht in der Öffentlichkeit.

1997 lernten sich beide kennen und lieben. Da war Sonya Kraus 24 Jahre jung und noch unbekannt. Erst ein Jahr später wurde sie Buchstabenfee beim "Glücksrad" und damit als TV-Star berühmt. Von 2000 bis 2011 präsentierte sie dann die legendäre Trash-Sendung "talk, talk, talk" - gern leichtbekleidet und ziemlich anrüchig.

Sonya Kraus: Backstage ist ihr Freund oft dabei

Sonya Kraus liebt das turbulente und schnelllebige Show-Business, umso mehr schätzt sie aber auch ihr Privatleben fernab von Glitzerwelt und Kameras. Seit 23 Jahren liebt die Moderatorin den Frankfurter Geschäftsmann. Doch wie tickt der geheimnisvolle Mann an ihrer Seite? Der AZ sagte sie 2019: "Ich habe viel Temperament, bin eine Amazone und kann anstrengend sein. Er ist The Rock. Wir sind beide Alphatiere und da knallt es gern." Aus der Öffentlichkeit hält sich Samy lieber komplett raus. Auf Promi-Partys geht Sonya Kraus lieber alleine: "Aber wenn er mit möchte, kann er mit. Wir gehen nur nicht gemeinsam über den roten Teppich und stecken uns in der Öffentlichkeit die Zunge in den Hals. Keiner nimmt ihn wahr, keiner kennt ihn."

Sonya Kraus und Freund Samy: Zwei gemeinsame Kinder

Die Rollenverteilung ist bei den beiden, die zwei gemeinsame Söhne haben, klar geregelt. "Er ist ein durchaus moderner Vater, den man manchmal zu seinem Glück etwas zwingen muss", sagte Kraus 2015 im "SWR Nachtcafé" und ergänzte: "Wenn ich ihn dazu nötige, macht er das auch. Aber er versucht sich immer freizukaufen. Es ist so ein Wust an Besorgungen, der um die Kinder herumgestrickt ist. Und er sagt dann immer: Machen wir es doch so, du besorgst, ich bezahle. Ich habe dann auch keinerlei Skrupel mehr. Ich habe einen Spieß und stecke da alles drauf, die Rechnungen für den Schuster, für alles."

Nach Show-Moderation: Sonya Kraus spielt in Serie mit

Im Jahr 2020 stand Sonya Kraus als Schauspielerin vor der Kamera. Die 47-Jährige spielte in der Teenie-Serie "Das Internat" (Joyn) eine Rektorin. Mit dabei: erfolgreiche, junge YouTube-, Instagram- und TikTok-Stars aus Deutschland, darunter Chany Dakota, Mario Novembre, Leon Pelz, Leoobalys und Nathan Goldbath.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Für die Zweifach-Mutter war das eine willkommene Abwechslung im Corona-Alltag. Über die Dreharbeiten sagte sie im April 2021 im Promiflash-Interview: "Jedes Mal, wenn ich mich in den Zug setzen durfte oder ins Auto, hab ich mich gefühlt, als würde ich in die Karibik fliegen." Und weiter: "In diesen Zeiten fällt einem oft die Decke auf den Kopf. Und wenn ich dann so etwas Lustiges voller Spielfreude erleben darf, dann habe ich das extrem genossen!"