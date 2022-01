Was ist mit dem Gesicht von Carmen Geiss passiert? Fans zeigen sich erstaunt

Eigentlich wollte Carmen Geiss lediglich mit ihren Töchtern den Geburtstag von Ehemann Robert feiern und hat den privaten Moment auf Instagram geteilt. Ihre Fans haben aber nur Augen für ihr Gesicht und äußern sich zum Teil erschrocken.

Fans sind erstaunt von dem neuen Instagram-Posting von Carmen Geiss. Hat sie etwa was im Gesicht machen lassen? (Archivbild)

Am Samstag (29. Januar) hat Millionär und TV-Star Robert Geiss seinen 58. Geburtstag gefeiert. Zusammen mit den Töchtern Shania und Davina sowie Ehefrau Carmen Geiss ging's dafür in ein Restaurant, wie sie auf Instagram zeigte. Doch neben den zahlreichen Glückwünschen geht es in den Kommentaren vor allem um das Gesicht von Carmen Geiss.

Fans erschrocken über Gesicht von Carmen Geiss: "Was hast du getan?"

"Was für ein wundervoller Abend. Es ist schön, wenn die Kinder groß sind und einen immer wieder überraschen können", schreibt die Gattin des Unternehmers zu dem Familienfoto.

Viele Fans sind bei Anblick von Carmen Geiss überzeugt, dass sie verändert aussieht. "Carmen was hast du getan", fragt ein Follower. Auch ein weiterer ist erschrocken über das Aussehen der TV-Millionärin. "Carmen, dein Gesicht?! Meine Güte, siehst du das nicht selber?" In den Kommentaren wird sogar die Vermutung geäußert, die 56-Jährige habe etwas machen lassen. "Carmen du warst mal echt verdammt hübsch... aber dein Gesicht wird immer schlimmer, du hast ja fast keine Augen mehr. Mach das bitte nicht mehr."

Verändertes Aussehen: Was hat Carmen Geiss machen lassen?

Ob Carmen Geiss vor diesem Foto tatsächlich dem Beauty-Doc einen Besuch abgestattet hat, ist nicht bekannt. Allerdings ist es kein Geheimnis, dass sie in der Vergangenheit bei ihrem Aussehen nachgeholfen hat. Sie ließ sich die Brüste vergrößern und unterzog sich einem Vampir-Lifting.

Einer Behandlung mit dem Nervengift Botox hatte Carmen Geiss, zumindest 2017 im Gespräch mit " ", eine klare Absage erteilt. "Für mich kommen Botox-Behandlungen nicht infrage, Botox ist ein Gift, das möchte ich nicht in meinem Körper haben", sagte sie damals dazu.