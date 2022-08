Warum Demi Lovato ihre Pronomen wieder geändert hat

Im Frühling letzten Jahres hat Demi Lovato der Welt mitgeteilt, dass sie sich als non-binär identifiziere - jetzt nimmt sie auch wieder die weiblichen Pronomen an. Was es mit dieser Entwicklung auf sich hat, erklärt sie in einem Podcast.

03. August 2022 - 12:01 Uhr | (mia/spot)

Demi Lovato fühlt sich in letzter Zeit wieder weiblicher. © DFree/Shutterstock

Pop-Star Demi Lovato (29) hat im Mai letzten Jahres über ihre Social-Media-Kanäle mitgeteilt, dass sie sich als non-binär identifiziere. Ihre Pronomen änderte Lovato im Englischen damit zu "they/them". Diese Pronomen standen auch in der Bio auf der Instagram-Seite der Künstlerin. Mittlerweile hat Lovato aber auch die Pronomen "she/her" ("sie/ihr") hinzugefügt. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert erklärte die Sängerin ihre Entscheidung: "Ich habe tatsächlich die Pronomen von sie/ihr wieder angenommen." Der Grund sei ihre "fluide Persönlichkeit", so Lovato. In letzter Zeit hätte sie sich wieder weiblicher gefühlt. "Ich fühlte mich einfach als Mensch" Lovato berichtet in dem Gespräch auch aus den vergangenen Monaten: "Ich hatte das Gefühl, besonders letztes Jahr, dass meine männliche und weibliche Energie ausgeglichen war." Wenn sie etwa vor die Wahl gestellt war, ob sie die Toilette für Männer oder die für Frauen betreten sollte, hätte sie sich nicht entscheiden können, so Lovato. "Weil ich fühlte mich nicht unbedingt wie eine Frau. Ich fühlte mich nicht als Mann. Ich fühlte mich einfach wie ein Mensch." Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert Menschen mit nicht-binärer Geschlechtsidentität definieren sich nicht eindeutig als männlich oder weiblich. gab Lovato 2021 bekannt, die Entscheidung folge auf eine Zeit der Heilung und Selbstreflexion. In einem weiteren Beitrag gab der Star an, die Änderung der Pronomen zu "they/them" ermögliche es, sich als die Person möglichst authentisch zu fühlen, die Lovato sei und noch entdecke. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de