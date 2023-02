Warum altert der "Ant-Man"-Star nicht? Paul Rudd verrät sein Geheimnis

Ist Paul Rudd ein Vampir? Steht ein "Bildnis des Paul Rudd" auf seinem Dachboden? Oder warum sieht er auch mit seinen bald 54 Jahren noch wie ein Jungspund aus? Angeblich besteht sein Geheimnis aus einem ganz einfachen Trick.

"Ant-Man"-Schauspieler Paul Rudd (53) ist einer dieser Stars, die offenbar in den ewigen Jungbrunnen gefallen sind. Dass der "Sexiest Man Alive" von 2021 am 9. April bereits 54 Jahre alt wird, ist in Anbetracht seines noch immer jugendlichen Aussehens jedenfalls kaum zu glauben. Warum also hält sich Rudd so viel besser als ein Großteil seiner männlichen Kollegen? hat er sein Geheimnis nun verraten und enthüllt, dass es nichts mit hartem Training zu tun hat - ganz im Gegenteil.

Demnach werde er in regelmäßigen Abständen nach seinem Ernährungsplan gefragt, oder auch: "Wie häufig trainierst du pro Woche? Trinkst du [Alkohol]? Isst du Kohlenhydrate? Hast du einen Cheat Day?" Doch keine dieser Fragen treffe laut Rudd ins Schwarze. Stattdessen führt er aus: "Der wichtigste Teil des Trainings ist das Schlafen." Acht Stunden pro Tag müssen es für Rudds Geschmack sein.

Ohne genügend Schlaf nutze seiner Meinung nach selbst das intensivste Training nichts. Extra weniger zu dösen, um mehr Zeit im Fitnessstudio verbringen zu können, sei demnach der größte Fehler. Diese Leute würden sich damit in Rudds Augen "einen Bärendienst erweisen". Ganz ohne Sport kommt jedoch auch Ant-Man nicht aus. Nach seinen acht Stunden im Bett beginnt er seinen Tag "mit Kardiotraining - noch bevor ich irgendetwas gegessen habe".

Thor hat ihm gezeigt, wo der sportliche Hammer hängt

Seit 2015 mimt Rudd den größenverstellbaren Superhelden des Marvel-Franchises. In den vergangenen knapp acht Jahren habe er dank der Rolle viel über seinen eigenen Körper und dessen Bedürfnisse gelernt. Wie etwa MCU-Kollege Chris Pratt (43) musste auch er sich mit Hilfe von Personal-Trainer und Ernährungsberatern in Form bringen. Neben einer gewissen Grundfitness habe ihm das auch mentale Stabilität verliehen - damit er sich als Superheld "weniger wie ein Hochstapler" fühlte.

Rudds Geheimnis zur ewigen Jugend scheint also zu lauten: Treibt Sport, aber übertreibt es nicht - und haut euch ausreichend aufs Ohr. Zumal es immer diesen einen Muskelberg gibt, an dem ohnehin kein Vorbeikommen ist, : "Ich weiß noch, wie es am Set von 'Endgame' war. Ich habe so lange und hart trainiert, perfekt gegessen, wie ein Profisportler gearbeitet. Und dann stand ich neben Chris Hemsworth und dachte mir: 'Wo liegt der Sinn darin? Warum es überhaupt probieren?'"