"War Stammgast im P1": Darum meidet Sonja Zietlow heute Promi-Partys

Sonja Zietlow meldet sich im TV mit der Quizshow "Schlauer als Alle" zurück. Im Interview mit der AZ spricht die Moderatorin über das neue Format, ihre Party-Vergangenheit in München, das Privatleben mit Ehemann Oliver Haas und über die Zukunft nach einem künftigen Karriere-Aus.

In der RTL-Rateshow "Schlauer als Alle. Schlägst du Deutschland?" zeigt sich die 57-Jährige in ihrer gewohnten Rolle als Moderatorin. Sonja Zietlow erzählt im AZ-Interview, dass sie sich "natürlich schon gefragt" habe, ob sie selbst als Teilnehmerin in ihrer Quiz-Show überzeugen könnte.

Klare Intelligenz-Meinung von Sonja Zietlow: "Man sollte nicht stolz auf seinen IQ sein"

Zietlows Antwort fällt eindeutig aus: "Ich kenne meine Grenzen. [...] Während meine Kandidaten im Schnitt von zehn Antworten sieben bis acht kennen, kenne ich vielleicht zwei bis drei. [...] Meine Interessen sind mehr 'Inseln', auf denen ich mich bewege. Den Rest kann man ja mittlerweile auch googeln."

In der Auftaktfolge von "Schlauer als Alle" war ein Kandidat aus München zu Gast. Aleksandar Jozvaj war es peinlich, als ihn Zietlow auf seinen überdurchschnittlich hohen IQ ansprach. Sein Schamgefühl könne die Moderatorin in gewisser Weise nachvollziehen: "Ich finde, stolz sollte man nicht auf seinen IQ sein. Man ist ja kein besserer Mensch dadurch." Sonja Zietlow selbst hat einen Intelligenzquotienten von 132. Damit gilt sie als hochbegabt.

Sonja Zietlow über "Die Verräter": Klare Ansage an Promi-Kandidaten

Neben "Schlauer als Alle. Schlägst du Deutschland?" moderiert Zietlow auch die Show "Die Verräter". Für künftige Promi-Kandidaten der Sendung hat die Blondine eine wichtige Botschaft: "Diejenigen, die es nur wegen des Geldes machen oder weil sie 'Air-Time' haben möchten, sind bei dem Format falsch." Der Grund sei offensichtlich: "Hier geht es um ein Spiel, in das sie eintauchen müssen und nicht um die öffentliche Person oder was sie im echten Leben verkörpert." Stars, die bei "Die Verräter" teilnehmen möchten, sollten sich Zietlows Hinweis wohl hinter die Ohren schreiben.

Sonja Zietlow hat ein Herz für Tiere. Sie könnte sich sogar vorstellen, Pferde zu züchten. © BrauerPhotos/G.Nitschke

Neuer Job für Sonja Zietlow? Zukunft in Texas denkbar

In ihrer Berufung als Moderatorin gehe Zietlow förmlich auf: "Meine Arbeit hat mir selten so viel Freude bereitet wie jetzt." Aber wenn die 57-Jährige vor den Kameras nicht mehr erwünscht wäre, habe sie eine genaue Vorstellung, wohin es beruflich gehen könnte. Sonja Zietlow sagt der AZ: "In dem Fall würde ich vielleicht eine Western-Ranch in Texas kaufen und züchte Quarter Horses."

Noch steht eine Auswanderung in die USA nicht auf Zietlows Plan. Was sie am Zuhause im Süden Münchens schätzt? "Ich mag die frische Luft und die kühlen Nächte in Bayern, die vielen grünen Wiesen, die Seen und die Berge." Die Moderatorin ist zweifelsohne naturbegeistert – auf Promi-Partys sieht man die 57-Jährige hingegen eher selten. Das habe einen bestimmten Grund.

"War Stammgast im P1": Darum meidet Sonja Zietlow heute Promi-Partys

Sonja Zietlow erklärt: "Ich liebe es ruhig. Ich habe früher alles mitgenommen, was ging. Jede Party, jeden roten Teppich. Ich war zum Beispiel Stammgast im P1. Jetzt mag ich es, 'Quality-Time' mit meinen liebsten Menschen und Tieren zu verbringen."

Ob sich während ihrer Party-Zeiten die Wege von Zietlow und Münchner It-Girls wie Verena Kerth (43) oder Simone Ballack (49) kreuzten? Ganz unwahrscheinlich ist das nicht. Doch heute sei Zietlow lieber mit ihrem Mann Jens Oliver Haas (58) zu Hause, um gemeinsam Serien zu schauen: "Gerne 'Yellowstone' zum Beispiel. Ein Highlight für uns beide."

Sonja Zietlow an der Seite ihres Partners Jens Oliver Haas. © BrauerPhotos/G.Nitschke

Künftiges Karriere-Aus von Sonja Zietlow: So sieht ihr Alltag aus

Noch hat die Moderatorin nicht verraten, wann sie mit dem TV aufhören möchte. Aber Sonja Zietlow weiß schon jetzt, wie ihr Leben als Rentnerin aussehen soll: Mein Mann und ich "lieben die Sonne und blauen Himmel. Wenn ich den [blauen Himmel, d. R.] habe, dann freue ich mich, Golf zu spielen oder einfach mit dem Pferd ausreiten zu können. Oder gerne auch mit den Hunden wandern. Ich mag es auch, zu flanieren und in den Tag reinzuleben, und dann schauen, was passiert."