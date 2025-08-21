"War meine Familie": Lindsey Vonn trauert um ersten Trainer

Lindsey Vonn hat mit bewegenden Worten von ihrem ehemaligen Trainer Abschied genommen, der sie seit ihrer Kindheit begleitet hatte. Der Tiroler Ski-Pionier Erich Sailer war im Alter von 99 Jahren verstorben.

US-Ski-Star Lindsey Vonn (40) hat einen bewegenden Social-Media-Post abgesetzt. Die 40-Jährige reagierte auf Instagram auf den Tod ihres ersten Trainers, des Tiroler Ski-Pioniers Erich Sailer. Für die US-amerikanische Ski-Legende war Sailer Entdecker, Mentor und gehörte zur Familie.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Bewegende Worte von Lindsey Vonn

"Erich war mehr als mein Skitrainer. Erich war meine Familie. Ohne ihn wäre ich zweifellos nicht der Mensch und Skifahrer, der ich heute bin", schrieb sie . Sailers Tochter Martina Sailer hatte zuvor auf Facebook den Tod ihres Vaters bekannt gegeben, .

"Er hat im Alleingang mehr für den Skisport getan als jeder andere Trainer in Amerika und vielleicht sogar weltweit. Sogar vom kleinen, aber feinen Buck Hill in Minnesota aus", sagte Vonn weiter.

Tiroler Ski-Pionier in den USA

Der gebürtige Tiroler Erich Sailer war lauf des ORF früh in die Vereinigten Staaten ausgewandert, organisierte dort zusammen mit seinen Landsleuten Pepi Gramshammer und Anderl Molterer Race-Camps für Nachwuchsfahrer und Nachwuchsfahrerinnen. In einem solchen lernte auch die spätere Gesamtweltcup-Siegerin und Olympiasiegerin Vonn das Skifahren. Auch Vonns Vater wurde bereits von Sailer trainiert, der auch zur Ski-Hall-of-Fame in den USA gehörte.

"Mein Vater hat ihn 62 Jahre gekannt und er war seit meiner Geburt Teil meines Lebens", würdigt Vonn den enormen Einfluss Sailers. Im Sommer habe Vonn Sailer noch einmal treffen können - ein Foto dieses Wiedersehens teilte sie nun auf Instagram. "Dafür bin ich so dankbar", schreibt sie gerührt und betont, wie er immer an sie geglaubt habe - "sogar jetzt, mit 40".

Diese Erinnerung will Vonn mit in ihren Winter nehmen. Die Ski-Ikone will bei den kommenden Olympischen Winterspielen in Cortina d'Ampezzo nochmals angreifen und um eine Medaille fahren.

Vonn macht ihrem verstorbenen Mentor ein besonderes Versprechen: "Ich werde versuchen, meine letzten Schwünge im Skirennsport für dich zu machen... werde versuchen, ihnen für dich eine besondere Bedeutung zu geben."