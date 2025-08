"War keine zufällige Berührung": Gary Busey bekennt sich schuldig

Hollywoodstar Gary Busey hat sich vor Gericht schuldig bekannt, eine Frau bei einem Fan-Event sexuell belästigt zu haben. "Es war keine zufällige Berührung", gestand er.

Hollywood-Veteran Gary Busey (81) hat sich vor einem Gericht in New Jersey schuldig bekannt, eine Frau bei einer Horror-Convention sexuell belästigt zu haben. Bei einer Gerichtsverhandlung am Donnerstag räumte der einst für einen Oscar nominierte Schauspieler : "Es war keine zufällige Berührung."

Vorwürfe von mehreren Frauen

Die Vorwürfe gegen Busey entspringen der sogenannten Monster-Mania Convention, die vom 12. bis 14. August 2022 in einem Hotel in New Jersey stattfand. Ursprünglich warfen ihm fünf Frauen vor, sie während gemeinsamer Fototermine unsittlich berührt zu haben, .

Die Behörden gaben an, Busey habe zwei Frauen am Gesäß berührt und sein Gesicht in die Nähe der Brüste einer dritten Frau gebracht, während er versuchte, ihren BH zu öffnen. Im Gegenzug für Buseys Schuldbekenntnis stimmte die Staatsanwaltschaft zu, drei weitere Anklagepunkte wegen sexueller Übergriffe sowie einen Anklagepunkt wegen versuchten sexuellen Übergriffs fallen zu lassen.

Die Strafverkündung ist laut "CourtTV" jetzt für den 18. September angesetzt. Dem Schauspieler droht eine Bewährungsstrafe von ein bis fünf Jahren sowie eine Geldstrafe. Während der Verhandlung am Donnerstag, an der Busey virtuell teilnahm, trug er ein Hörgerät, das "so laut wie möglich" aufgedreht war. Er hatte laut Prozessbeobachtern aber dennoch offenbar Schwierigkeiten, den Geschehnissen zu folgen.

Busey ist weithin als Charakterdarsteller mit mehr als 100 Film- und Fernsehauftritten bekannt, meist in Nebenrollen. Zu seinen bekanntesten Filmen zählen "Gefährliche Brandung", "Alarmstufe: Rot", "Lethal Weapon" und "Predator 2". 1978 erhielt er eine Oscarnominierung als bester Hauptdarsteller für seine Titelrolle in "Die Buddy Holly Story".