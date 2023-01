Walk of Fame: Jonas Brothers enthüllen Stern mit ihren Familien

Die Jonas Brothers haben ihren Stern auf dem Hollywood Walk of Fame enthüllt. Begleitet wurden die Brüder von ihren Familien. Nick Jonas' kleine Tochter mit Bollywood-Star Priyanka Chopra feierte bei dem besonderen Event ihr Debüt.

Die Jonas Brothers wurden mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt. Nick (30), Joe (33) und Kevin Jonas (35) enthüllten am Montag die 2745. Plakette auf dem berühmten Bürgersteig in Los Angeles. Die Zeremonie war für die Brüder, die schon als Teenager gemeinsam auftraten, eine große Familienfeier. Zu Gast waren nicht nur ihre Eltern und ihr jüngerer Bruder Frankie (22) - sondern auch ihre eigenen Familien.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

So begleitete "Game of Thrones"-Star Sophie Turner (26) ihren Joe zur Feier. Die beiden gemeinsamen kleinen Töchter waren allerdings nicht dabei. Eine Liebeserklärung ihres Vaters gab es trotzdem: "Papa liebt euch bis zum Mond und zurück".

Öffentliche Premiere für Nick Jonas' Tochter Malti

Nick Jonas stellte hingegen seine Tochter erstmals der Öffentlichkeit vor. Die einjährige Malti verfolgte die Zeremonie auf dem Schoß ihrer Mutter, Bollywood-Star Priyanka Chopra (40). Bisher hatten die Eltern das Gesicht ihrer Tochter auf Instagram-Bildern stets verborgen.

Nick richtete in seiner Rede ein paar Worte an seine "wunderbare Frau": "Du bist der Ruhepol im Wahnsinn, der Fels im Sturm", sagte er. "Ich liebe es, mit dir verheiratet zu sein. Es ist das größte Geschenk. Ich liebe es, an deiner Seite, ein Familienvater zu sein". Auch seine Tochter sprach er an: "Ich kann es kaum erwarten, in 15 Jahren mit dir hierherzukommen und dich vor deinen Freunden zu blamieren", scherzte er.

Kevin Jonas nutzte ebenfalls seine Rede für eine Liebeserklärung an seine Kinder, die er mit Danielle (36) hat. Für den ältesten der Jonas Brothers sind Alena (8) und Valentina (6) die "hellsten Sterne" - und nicht die Plakette auf dem Walk of Fame.

Kevin, Joe und Nick Jonas gründeten 2005 die Jonas Brothers, die auch durch die Teilnahme in diversen Disney-Serien bekannt wurden. 2013 löste sich die Band auf, 2019 kam es zur Wiedervereinigung. Am Ende der Verleihung des Sterns auf dem Hollywood Walk of Fame gaben die Brüder bekannt, dass ihr neues Album im Mai dieses Jahres erscheinen wird.