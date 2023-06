Walk of Fame: Chris Pine und Co. bekommen 2024 einen Stern

Die "Wonder Woman"-Stars Gal Gadot und Chris Pine, Michelle Yeoh und posthum der zu früh verstorbenen Chadwick Boseman: Diese Prominenten bekommen nächstes Jahr einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame.

31 Stars bekommen im nächsten Jahr einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Die Verantwortlichen der Auszeichnung gaben die Auserwählten . Jedes Jahr werden die Namen von verdienstvollen Prominenten in sechs Kategorien (Film, Fernsehen, Musik, Theater, Radio, Sport) auf dem berühmten Gehweg in Los Angeles verewigt.

Zwei "Wonder Woman"-Stars, eine Oscar-Preisträgerin und ein posthumer Stern

In der Kategorie Film ist unter anderem Gal Gadot (38) dabei. Die gebürtige Israelin wurde als Superheldin "Wonder Woman" zum Star. Mit Chris Pine (42) erhält Gadots "Wonder Woman"-Co-Star ebenfalls einen Stern. Der Schauspieler machte sich zudem als Captain Kirk in den "Star Trek"-Kinoreboots einen Namen.

Unter den weiteren geehrten Filmstars sind zudem die frischgebackene Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh (60), Maggie Gyllenhaal (45) und Marvel-Mastermind Kevin Feige (50).

Chadwick Boseman (1976-2020) erhält posthum einen Stern auf dem Walk of Fame. Der "Black Panther"-Star starb 2020 an den Folgen einer Krebserkrankung. Er wurde nur 43 Jahre alt.

Gwen Stefani und Dr. Dre als ausgezeichnete Musiker

Ebenfalls prominent besetzt ist das Feld Musik. Hier dürfen unter anderem Gwen Stefani (53), Toni Braxton (55), Dr. Dre (58) und die Band Def Leppard ihre Handabdrücke verewigen.

Die Auserwählten aus den anderen Kategorien sind hierzulande weniger bekannt als bei Film und Musik. Im TV-Bereich dürfte in Deutschland vor allem Eugene Levy (76) aus der Serie "Schitt's Creek" und den "American Pie"-Filmen geläufig sein. Auch "Scandal"-Darstellerin Kerry Washington (46) ist bei uns keine Unbekannte.

Eine weitere posthume Auszeichnung gibt es in der Kategorie Theater/Live-Performance. Der 1967 mit 26 Jahren verstorbene Sänger Otis Redding erhält späte Ehren.

In der erst 2022 etablierten Kategorie Sport-Entertainment ist neben Tennislegende Billie Jean King (79) ein Boxer vertreten, der auch im Kino Spuren hinterlassen hat: Carl Weathers (75) spielte in diversen "Rocky"-Filmen Apollo Creed.