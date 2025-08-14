Waldbrände in Griechenland: Eva Benetatou spricht von "Horrorfilm"

Eigentlich wollte Eva Benetatou in Griechenland entspannen. Doch der Reality-Star erlebte vor Ort die Waldbrände mit. Auf Instagram bezeichnet sie die Situation als "Tragödie".

Die Reality-TV-Darstellerin Eva Benetatou (33) zeigt sich schockiert von den Waldbränden in Griechenland. Aus dem Urlaub berichtete sie ihren Fans auf Instagram von der Lage vor Ort. "Ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen und wo ich enden soll. Ich fühle mich wie in einem Horrorfilm", schrieb sie in einer mittlerweile gelöschten Story . Die Ereignisse der letzten drei Tage lieferten genug Material "für eine eigene Soap", erklärte sie.

Die Auszeit habe "fantastisch" angefangen, bis sich am Sonntag das Horrorszenario entfaltet habe. "Mein Herz schlägt auf Hochtouren und die Angst bebt in mir", verdeutlichte sie ihre Sorge. In weiteren Stories teilte sie Bilder von den Bränden, die auch in ihren Heimatorten Kefalonia und Preveza wüten. "Die Tragödie nimmt kein Ende. Nicht nur mein Heimatland, sondern auch noch meine Heimatorte sind in Flammen", schrieb sie.

Auch ihre Heimatorte sind betroffen

In der Gegend rund um die Hafenstadt Patras habe sie live miterlebt, wie die Brände ausgebrochen waren. "Hier waren wir gestern aus medizinischen Gründen", erklärte sie. Auch in ihrem Statement schrieb sie, die Brände seien "leider nicht alles", was sie beschäftige. Sie müsse sich erst sammeln und würde ihre Fans dann darüber aufklären, "was hier passiert ist und was wir die letzten Tage erlebt haben". Sie könne nicht klar denken und der Urlaub sei "mit so einem Mindset und Schmerz auch für uns kein Urlaub mehr".

Noch am Samstag hatte sie ein Video gepostet, das sie am Strand von Kathisma Beach auf der Insel Lefkada zeigte. Auch einen Clip aus dem Flugzeug mit Sohn George (4) hatte sie wenige Tage zuvor geteilt. Den Sohn hat sie mit Ex-Partner Chris Broy (36).

Das Ausmaß der Zerstörung

Besonders stark sollen die Feuer auf der Insel Chios wüten. Starker Wind arbeite gegen die Löschmaßnahmen. Auch in der Nähe von Patras und in Romanos sei die Lage angespannt. Die Feuer auf der Insel Chios, im Raum Patras, auf der Insel Zakynthos sowie im Nordwesten des Landes sollen 10.000 Hektar Land, Wald- und Buschflächen zerstört haben.