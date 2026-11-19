Im Münchner Pineapple Cube hat eine neue True-Crime-Ausstellung eröffnet! Die Premiere von "Serienkiller" lockte die Prominenz an. Welche VIPs tauchten in die spannende Welt des Verbrechens ein?

Zur feierlichen Eröffnung von "Serienkiller – Die True Crime Ausstellung" trafen sich am Dienstag (17. November) Promis und echte Kriminal-Experten in der bayerischen Landeshauptstadt, um einen tiefen Blick in die dunkelsten Abgründe der menschlichen Psyche zu werfen. Die Ausstellung sorgte beim großen Eröffnungs-Event für reichlich Gesprächsstoff und Stimmung auf dem roten Teppich.

"True Crime"-Event: Diese Promis feierten die Eröffnung von "Serienkiller"

Gastgeber und Produzent Oliver Forster, der CEO von "COFO Entertainment", konnte zahlreiche Prominente aus Film, Fernsehen, Medien sowie hochrangige Vertreter aus der echten Ermittler-Szene begrüßen. Zu den Gästen zählten unter anderem Schauspieler und Musiker Philipp Hochmair (bekannt aus TV und Film sowie als gefeierter Bühnenstar mit "Jedermann Reloaded") und Schauspieler Gedeon Burkhard ("Kommissar Rex").

Für geballte bayerische Krimi-Power sorgte auch Schauspielerin Sarah Thonig, die inzwischen in einer Hauptrolle bei den "Rosenheim-Cops" zu sehen ist. Außerdem zählten Moderatorin Eva Grünbauer mit ihren beiden Töchtern Amelie und Lisanne sowie die beiden True-Crime-Podcaster Karolin Kandler und Jule Gölsdorf, Influencer Alessandro Capasso sowie Schauspieler Nick Wilder mit Frau Christine Mayn zu den Gästen.

Gruselspaß in True-Crime-Ausstellung: Das wurde den Promi-Gästen geboten

"Serienkiller – Die True Crime Ausstellung" bietet eine intensive Auseinandersetzung mit den Tiefen der menschlichen Psyche und beleuchtet Fälle von historischen Figuren bis hin zu berüchtigten Tätern des 20. Jahrhunderts. Auf einer rund 90-minütigen Reise durch zwanzig Stationen entdecken Besucher die Menschen hinter den Monstern.

In einem nachgebauten Ermittlungsbüro erhalten Besucher Einblicke in die Erstellung von Täterprofilen, in Ermittlungsprozesse und in die Rolle menschlicher Intuition bei der Aufklärung komplexer Serienverbrechen. In einer separaten Galerie können Popkultur-Enthusiasten zudem entdecken, wie Bücher, Theaterstücke, Filme und Serien die Faszination für das Böse im Menschen widerspiegeln. Ein Konzept, das auch bei den Promi-Gästen mächtig Eindruck hinterließ.

Gruselfreuden unter Promis: So reagierten Gedeon Burkhard und Sarah Thonig

"Ich gehe generell wahnsinnig gerne in Ausstellungen und finde es spannend, sich immer wieder mit neuen Themenwelten zu beschäftigen. Mit True Crime hatte ich mich bis dato gar nicht befasst und hatte daher keine Vorstellung, was mich erwartet. Aber genau das macht es so interessant", meinte "Rosenheim-Cops"-Star Sarah Thonig.

"Rosenheim-Cops"-Star Sarah Thonig war an diesem Abend zu Gast, um die Eröffnung von "Serienkiller" zu feiern. © BrauerPhotos/DominikBeckmann

Eva Grünbauer kam mit ihren Töchtern Amelie und Lisanne zur Premiere: "Ich bin ja durch die beiden zu True Crime gekommen", verriet die zweifache Mutter schmunzelnd. "Eigentlich sind meine Mädels sehr sanftmütig. Also sie sind absolut True-Crime-begeistert und hören das rauf und runter. Sie haben auch mich dazu gebracht, mir es anzuhören und deswegen finden wir es jetzt alle sehr spannend, uns die echte Arbeit von Profilern anzuschauen. Zudem die Ältere, Amelie, nächstes Jahr nach England geht, da sie dort Kriminalpsychologie studieren will, weil genau das ihr Berufswunsch ist. Insofern ist es heute eine Art Vorrecherche."

"Von außen sieht man diesen Menschen nicht an, was in ihnen steckt"

Philipp Hochmair zeigte sich nach dem Rundgang beeindruckt: "Für mich als Schauspieler ist es hier hochinteressant – vor allem, weil ich mit dem blinden Kommissar in 'Blind ermittelt' und dem ehemaligen Profiler in 'Der Geier' selbst zwei ganz unterschiedliche Ermittler spiele. Man sollte sich die Ausstellung ansehen, um ein Bewusstsein dafür zu bekommen, dass die Gefahr überall lauert und die Oberfläche nicht immer das zeigt, was dahintersteckt. Von außen sieht man diesen Menschen nicht an, was in ihnen steckt."

Christine Mayn, Philipp Hochmair, Nick Wilder und Gedeon Burkhard genossen das True Crime-Event in München. © BrauerPhotos/DominikBeckmann

Gedeon Burkhard zur AZ: "Serienkiller sind faszinierende Figuren"

"Wer sich für dieses Genre interessiert, erlebt hier etwas völlig Neues. Selbst wer unzählige Serien und Dokumentationen kennt, hat so etwas in dieser Form noch nicht gesehen – weil man hier einfach mittendrin ist", resümierte Schauspieler Gedeon Burkhard. "Die verschiedenen Bereiche wirken wie echte Filmsets. Man könnte hier sofort damit anfangen, die verschiedensten Filme oder Serien zu drehen. Es wurde so viel Material zusammengetragen, dass man eigentlich stundenlang in Ruhe verweilen müsste, um alles zu erfassen." Gedeon Burkhard hätte Lust, einmal einen Mörder im TV oder Kino zu verkörpern: "Serienkiller sind faszinierende Figuren. Als Schauspieler muss man sich bei solchen Rollen selbst den Spiegel vorhalten und tief in menschliche Abgründe blicken."

Welche Promis noch dabei waren, sehen Sie oben in unserer Bilderstrecke.